Профессии, которые чаще всего выбирают нарциссы

Чем предпочитают заниматься люди с чувством собственной грандиозности.

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Нарциссы — люди не слишком приятные в общении, однако умеющие прекрасно себя преподнести, особенно если мы говорим о профессиональной сфере. Мы решили выяснить, какие профессии и области чаще всего выбирают люди с чувством собственной грандиозности.

Наука

Как ни странно, довольно много нарциссов среди ученых, причем именно нарциссизм часто помогает научному сотруднику добиться известности. Карьерные эксперты отмечают, что профессионалы в этой области нередко отличаются высокомерием, низким уровнем эмпатии и некоторой холодностью души. Конечно, многое зависит и от конкретной личности, однако данные черты встречаются у каждого третьего рядового сотрудника научной сферы и каждого второго известного ученого.

Журналистика

Если верить статистике коучей, вторым направлением после шоу-бизнеса самым лакомым для нарциссов является журналистика. Больше половины известных журналистов — яркие нарциссы. Как и у артистов, у людей, работающих в сфере журналистики и рекламы чаще всего выражено творческое начало, о котором нарцисс пытается заявить как можно громче всеми доступными ему способами.

Бизнес