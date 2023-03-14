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1 час назад

Профессии, которые чаще всего выбирают нарциссы

WomanHit.ru

Чем предпочитают заниматься люди с чувством собственной грандиозности.

Профессии, которые чаще всего выбирают нарциссы
Фото: WomanhitWomanhit

Нарциссы — люди не слишком приятные в общении, однако умеющие прекрасно себя преподнести, особенно если мы говорим о профессиональной сфере. Мы решили выяснить, какие профессии и области чаще всего выбирают люди с чувством собственной грандиозности.

Наука

Как ни странно, довольно много нарциссов среди ученых, причем именно нарциссизм часто помогает научному сотруднику добиться известности. Карьерные эксперты отмечают, что профессионалы в этой области нередко отличаются высокомерием, низким уровнем эмпатии и некоторой холодностью души. Конечно, многое зависит и от конкретной личности, однако данные черты встречаются у каждого третьего рядового сотрудника научной сферы и каждого второго известного ученого.

Журналистика

Если верить статистике коучей, вторым направлением после шоу-бизнеса самым лакомым для нарциссов является журналистика. Больше половины известных журналистов — яркие нарциссы. Как и у артистов, у людей, работающих в сфере журналистики и рекламы чаще всего выражено творческое начало, о котором нарцисс пытается заявить как можно громче всеми доступными ему способами.

Бизнес

Что интересно, каждый второй бизнесмен проявляет себя как типичный нарцисс, что отмечают американские исследователи. Люди, которые серьезно развивают собственное дело, отличаются крайней самостоятельностью и без уверенности в себе, пусть часто и преувеличенной, у них просто не получится добиться успеха. Ярким примером бизнес-нарцисса является предприниматель Илон Маск.

Психология,Илон Маск,
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