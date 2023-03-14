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Столкнувшимся с серьезным кризисом в долгом браке людям дали совет

Если отношения супругов после многих лет совместной жизни зашли в тупик и находятся на грани краха, им лучше развестись, считает коуч по отношениям и писательница Колин Нолан. Такой совет она дала в своей колонке для издания Daily Mirror.

Столкнувшимся с серьезным кризисом в долгом браке людям дали совет
© Лента.ру

Нолан написал 50-летний мужчина, столкнувшийся с серьезным кризисом после долгого брака. Он посетовал, что жена, с которой он состоит в отношениях с 20 лет, в последние годы очень изменилась и совершенно перестала его понимать.

Неудовлетворен мужчина и интимной сферой жизни: секс с женой бывает всего несколько раз в год. На все его попытки обсудить сложившуюся ситуацию женщина заявляет, что счастлива и что их отношения нормальны для людей среднего возраста. По словам читателя, в последнее время он все чаще думает о разводе, но чувствует себя ужасно, потому что отказывается от попыток спасти брак.

В ответ на его письмо Нолан заявила, что этап жизни, когда дети выросли и разъехались, всегда труден для супругов. Они остаются наедине друг с другом и могут понять, что у них не так много общего, как они думали. Также в это время партнеры часто оценивают свои достижения в прошлом и осознают, что еще хотят успеть сделать. По мнению коуча, кризис в семье мужчины возник из-за того, что он хочет воспользоваться свободным временем, чтобы получить новый опыт, а его жена, очевидно, довольна тем, что у нее есть.

В заключение Нолан добавила, что читатель не должен испытывать чувство вины за то, что хочет двигаться дальше и стать счастливым, ведь желать для себя лучшей жизни — это нормально.

Ранее сексолог Трэйси Кокс перечислила отталкивающие мужчин поступки женщин в постели. Чаще всего им мешает плохая гигиена партнерши. Среди других «убивающих» сексуальное влечение мужчин специалистка назвала безынициативность женщины и ее лень во время интимной близости.

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