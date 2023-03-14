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50 минут назад

Как справиться с весенней хандрой: инструкции

РИА "ФедералПресс"

Весна постепенно вступает в свои права: дни становятся длиннее, небо голубеет, за окном звенит капель. Вроде бы самое время пробудиться от зимней спячки и радоваться весеннему солнцу. Однако ежегодно психологи фиксируют многочисленные случаи сезонного аффективного расстройства (САР), иными словами – весенней депрессии. Все чаще она встречается не только у пенсионеров, но и у молодых людей. Впадают в апатию даже дети и подростки.

Как справиться с весенней хандрой: инструкции
Фото: unsplash.comunsplash.com

Существует ли весенняя хандра на самом деле или это всего лишь хорошо прикрытая лень?

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«ФедералПресс» изучил способы справиться с внезапно нахлынувшей сезонной депрессией.

Что такое весенняя хандра

Впервые тему сезонного аффективного расстройства поднял в 80-х годах прошлого столетия ученый Норман Розенталь. По его мнению, это депрессия, возникающая в определенное время года, а именно осенью и весной. По мнению психологов, наиболее известная причина весенней хандры – гиповитаминоз, организму просто не хватает витаминов, ведь их количество в овощах и фруктах из-за длительного хранения к этому времени значительно снижается. В итоге в организме просто накапливается усталость, человек становится более раздражительным, а его работоспособность снижается.

Специалисты выделяют три основные причины сезонной депрессии:

  • уменьшение выработки мелатонина;
  • плохие жизненные условия, неустроенность быта;
  • проблемы в окружающем мире в целом.

Все это не лучшим образом отражается на отношениях с родными, любимыми и друзьями. При этом нередко страдает учеба или карьера. Наверное, замечали, что способный ученик, отличник буквально за неделю до начала весенних каникул становится невнимательным, несобранным и получает плохие оценки? У взрослых людей похожая ситуация: раздражает быт, а пустяковое недопонимание может перерасти в скандал. В связи с этим борьбу с весенней депрессией не стоит откладывать.

Чем различаются весенняя хандра и депрессия

Несмотря на всеобщую усталость и низкий уровень серотонина (гормона радости), у здорового человека когнитивные процессы остаются в норме, не теряется интерес к любимым занятиям или потребность в коммуникации. При этом увеличивается время сна, рабочие обязанности выполняются со слегка сниженным энтузиазмом, а на зимние куртки и пальто уже смотреть тошно. Однако не стоит путать весеннюю хандру с депрессией, которая является сложным заболеванием психики.

Основные признаки депрессии:

  • тоска;
  • заторможенность движений;
  • чрезмерная агрессия;
  • снижение темпа мыслительных процессов и речевых функций.

Сон человека, страдающего депрессией, может продолжаться по 12–14 часов в сутки при постоянном чувстве разбитости. Если проходят дни, недели и целые месяцы, а хандра не унимается, следует обратиться за помощью к специалисту, поскольку это уже похоже на клиническую депрессию.

Человеку, у которого с психикой все в порядке, всего лишь необходимо взять себя в руки, подкорректировать режим дня и питание. Необходимости в аптечных лекарствах и биологических добавках, как правило, не возникает

Как побороть весеннюю хандру

Волшебной пилюли от весенней хандры не существует: справиться с негативными эмоциями, плохим настроением можно только позитивным настроем. Разумеется, как и в любом деле, придется приложить усилия, но все реально.

  • Важно планировать свой день: любые, даже самые сложные обязанности, легче выполнять, если в голове и на бумаге есть четкий план;
  • Стоит больше бывать на свежем воздухе, гулять и не прятаться от солнечного света. Лучи весеннего солнца не только согревают, но и помогают вырабатывать необходимый витамин D;
  • Пересмотреть рацион питания: отказаться от тяжелой пищи и ограничить себя в мучном. Больше овощей, зелени и фруктов;
  • Наполнить свою жизнь яркими красками: следует отказаться от серых и унылых тонов в одежде, можно сделать перестановку в квартире или сменить шторы. Полезно будет сходить в парикмахерскую, сауну или бассейн. Наконец, купить красивый цветок. Словом, небольшие перемены в жизни – это глоток свежего воздуха;
  • Алкоголь и весенняя хандра – вещи несовместимые: на короткое время апатия отступит и настроение улучшится, но это лишь временный эффект. На следующий день все проблемы возвращаются, углубляются похмельем и разочарованием;
  • Помогут встречи с друзьями и игра на музыкальных инструментах.

Не стоит избегать общения. В дни, когда в душе грусть и тоска, самое время поговорить по душам с близким и родным человеком. Однако довериться стоит не каждому. Фраза а ля: «Да ладно тебе, мне бы твои проблемы» – способна только добить. Следует изливать душу только близкому человеку.

Психология,
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