5 причин, почему вы помешаны на чистоте

О возможных проблемах рассказывает Womanhit.ru.

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Многие люди стремятся поддерживать определенный уровень чистоты, чтобы избежать заболеваний и неоприятности. Однако, когда стремление к чистоте становится неконтролируемым и принимает форму компульсивного расстройства, это может указывать на наличие психологических проблем.

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Одна из самых распространенных форм навязчивых мыслей и действий связана с чистотой. Люди, страдающие от этого расстройства, могут проводить много времени за мытьем рук, поверхностей и предметов, посещать врачей и санитарные учреждения несколько раз в день, исследовать свое тело на наличие пятен, дезинфицировать все, чего касаются. Такое поведение может указывать на несколько психологических проблем:

Страх загрязнения

Некоторые люди могут иметь навязчивые мысли о загрязнении, что приводит к непрерывному мытью рук, очистке поверхностей и избеганию других людей. Это может стать серьезной проблемой для их жизни и повседневных задач, так как они могут избегать общения с людьми и посещения общественных мест.

Низкая самооценка

Люди, у которых низкая самооценка, могут стремиться к тому, чтобы другие считали их чистыми и аккуратными. Они могут использовать свою опрятность как способ привлечения внимания и подтверждения своей ценности.

Перегрузка и ошибки в работе

Люди, которые работают в областях, где требуется высокий уровень гигиены, например, медицинские учреждения или ресторанный бизнес, могут ощущать постоянную потребность в поддержании чистоты на высоком уровне. Из-за перегрузки и большого уровня ответственности, они могут становиться навязчивыми в своих действиях и требованиях к другим сотрудникам, что может приводить к конфликтам на рабочем месте.

Фобии

Кто-то может страдать от фобии бактерий или грязи, что также может приводить к многократному мытью рук или очистке поверхностей. Это может стать проблемой, если такое поведение начнет мешать привычной жизни и решению повседневных задач.

Перфекционизм