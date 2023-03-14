Названа неожиданная причина интимного невроза у женщин

Сексолог Евгений Кульгавчук объяснил, почему некоторые женщины могут заявлять о повышенной потребности в сексе. На неожиданную причину интимного невроза он указал в беседе с «Пятым каналом».

По словам Кульгавчука, иногда пары обращаются к психологам с жалобами на несовпадение темперамента, но при опросе выясняется, что половые конституции партнеров соответствуют друг другу. Позже, продолжил специалист, можно выяснить, что к непониманию привели советы из женских журналов, рекомендующие «притворяться богиней секса», то есть постоянно говорить партнеру о потребности в интиме.