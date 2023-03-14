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1 час назад

Психолог рассказала, в чем кроется причина пассивной агрессии

Inc-Newsиещё 2

Не все люди способны/хотят идти на открытые конфликты, поэтому иначе выражают негативные эмоции.

Психолог рассказала о причинах пассивной агрессии
Фото: Inc-NewsInc-News

Колкости, сарказм, опоздания, обесценивание или высмеивание чужого мнения — всё это может быть проявлениями не столько дурного характера, сколько пассивной агрессии. Психолог Ксения Левина объяснила, откуда берётся привычка выражать эмоции именно таким способом:

"Такой паттерн поведения мы тянем из детства, когда в открытую ребёнок не мог выражать чувства, переживания, конфликтовать с родителями. ", — сказала она.

Эксперт отметила, что если человек, использующий приёмы скрытой, неявной агрессии вам важен, то с ним обязательно нужно беседовать и выяснять причины недовольства. При этом следует быть готовым к возникновению конфликта. Но даже из выяснения отношений можно извлечь выгоду — конфликт помогает озвучить эмоции и чувства, разрешить ситуацию.

Продуктивному диалогу способствует также умение противостоять манипуляциям.

Психология,
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