Психолог рассказала о причинах пассивной агрессии

Колкости, сарказм, опоздания, обесценивание или высмеивание чужого мнения — всё это может быть проявлениями не столько дурного характера, сколько пассивной агрессии. Психолог Ксения Левина объяснила, откуда берётся привычка выражать эмоции именно таким способом:

"Такой паттерн поведения мы тянем из детства, когда в открытую ребёнок не мог выражать чувства, переживания, конфликтовать с родителями. ", — сказала она.

Эксперт отметила, что если человек, использующий приёмы скрытой, неявной агрессии вам важен, то с ним обязательно нужно беседовать и выяснять причины недовольства. При этом следует быть готовым к возникновению конфликта. Но даже из выяснения отношений можно извлечь выгоду — конфликт помогает озвучить эмоции и чувства, разрешить ситуацию.