«Звоночки», что друзья завидуют вашему успеху

Друзья, без сомнений, нужны всем нам, и тем не менее даже самые близкие люди могут испытывать к вам не слишком приятные чувства. Как же понять, что друзья не слишком рады вашим профессиональным и личным успехам? Психологи уверены, что сделать это не так уж сложно, если обратить внимание на их поведение в вашем обществе.

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Друзья критикуют ваши успешные проекты

Кто-то может сказать, что здоровая критика никому не помешает. Отчасти это так, но если вы действительно преуспели в профессиональном плане, вас оценил руководитель, коллеги и даже конкуренты, здесь нет места даже для здоровой критики. Если друг пытается сбить вашу эйфорию от произошедшего, как правило, речь идет о том, что человеку просто некомфортно в вашей компании, когда вы счастливы. Пытаясь скрыть недовольство и заставить вас испытывать похожие отрицательные чувства, он будет искать повод принизить ваши достижения. Будьте внимательны.

Друзья пытаются с вами соревноваться

Бывает и так, что друг в ответ на ваш радостный рассказ о произошедшем в последнее время на работе, не реагирует на услышанное, вместо этого он начинает рассказывать о каком-либо важном событии в своей жизни из той же области. Подобное поведение как минимум рассматривается как невоспитанность, хотя психологи считают, что таким образом человек, опять же, пытается всеми силами подавить дискомфорт от услышанного, доказывая, что и он способен достигать крутых результатов. Чаще всего подобным образом поступают люди с проблемной самооценкой.

Друзья не хотят отмечать ваши успехи