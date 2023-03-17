10 способов ответить на бестактный вопрос

Вам когда-нибудь приходилось иметь дело с людьми, которые не могут сдержать любопытство? Которые склонны задавать бестактные вопросы (вопросы, на которые они сами не хотели бы отвечать)? Вы не одиноки.

Фото: Женский журнал "Прелесть" Женский журнал "Прелесть"

Психолог Ольга Романив поделилась десятью самыми эффективными способами ответить назойливому собеседнику, избежав при этом неловкости.

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Поделимся с читателями Женского журнала «Прелесть», как ответить на бестактный вопрос:

1. "Я не знаю"

Это может быть сказано с иронией (если вы действительно знаете) или отражать правду (если вы не уверены на 100 процентов или у вас пока недостаточно информации).

Имейте в виду, что в этом случае может быть очевидно, что вы хотите уйти от ответа. Если это так, то улыбнитесь или сделайте преувеличенные жесты, чтобы дать понять собеседнику о своем намерении. Вы же не хотите, чтобы собеседник был озадачен и задавал еще больше вопросов.

2. "Я бы предпочел не говорить об этом"

Понятно и просто. Очень вежливо. По сути, вы заявляете о своем намерении без грубости, вы проявляете напористость без риска обидеть собеседника.

3. "Мне неудобно делиться"

Это означает, что, отвечая на вопрос, вы подвергнете себя ненужной критике или даже риску с точки зрения репутации или безопасности (например, вопросы, связанные с финансами). Или вы можете сказать это, чтобы сообщить, что то, о чем вас спрашивают, относится к вашей личной сфере и вы будете чувствовать себя неловко или смущенно, если выскажетесь публично.

4. "Я не должен рассказывать"

Немного более твердый и прямой ответ. Лучше всего им пользоваться, когда обсуждаемая тема может затронуть и других людей (например, друга, коллегу или партнера). Это может отбить у собеседника желание спрашивать снова или задавать другие вопросы, потому что вы можете нарушить неписаное правило или секрет, если ответите.

5. "А вы как думаете?”

Этот ответ может быть истолкован как очень грубый или очень вежливый в зависимости от тона. Но само предложение определенно вежливое. С одной стороны, оно может быть сказано саркастично, а с другой стороны, он может намекать на то, что ответ очевиден и нет смысла его озвучивать. Или что собеседнику стоит подумать дважды, прежде чем спрашивать что-то подобное.

6. "Я никогда не говорю об этом"

Мне особенно нравится этот вариант, потому что он подразумевает, что вы ни с кем не будете обсуждать этот вопрос. То есть, может быть, с близким другом, партнером или родителем будете, но все же не в этом случае. Если вы скажете, что никогда не говорите об этом, то тот, кто спрашивает, поймет, что дело не в нем - он не будет принимать это близко к сердцу.

7. Промолчите

Молчание - мощный инструмент. Если вопрос явно неуместный, бестактный или навязчивый, то вы можете просто отказаться отвечать и вообще ничего не говорить. Собеседник, скорее всего, поймет, что вы не хотите говорить на эту тему. Только не забудьте улыбнуться или хотя бы сделать соответствующее выражение лица. Если вы будете полностью игнорировать собеседника, то это будет не очень вежливо.

8. Говорите расплывчато

Вместо того чтобы говорить "не ваше дело", вы можете ответить настолько расплывчато, что фактически не выдадите никакой информации. Или же вы можете просто ответить так, как если бы вы отвечали на немного другой вопрос.

9. Ответьте вопросом на вопрос

Задайте вопрос в ответ, возможно даже тот же самый, который задали вам. Собеседник человек может ответить или уйти от темы. В любом случае, вряд ли он будет продолжать спрашивать.

10. Сделайте замечание