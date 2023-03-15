5 ответов, чтобы наконец научиться любить себя

А значит, стать счастливее и здоровее.

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Роман с собой — главные отношения в жизни любого человека, но полюбить себя дано далеко не всем. Наладить внутреннюю гармонию и принять себя сложно, но психотерапевты уверяют, что это посильная задача. Что даст любовь к себе? Спокойствие, уверенность, притягательность в глазах окружающих, а еще умение в любой ситуации не забывать о своем здоровье, физическом или моральном.

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Итак, как же полюбить себя навсегда?

Возьмите на себя ответственность

Эта жизнь только ваша, за нее не отвечают ни родители, ни муж, ни начальник на работе. Конечно, вы могли родиться в семье миллиардера и жизнь была бы куда легче. Но решите для себя, что мир такой, каким вы его делаете. Попробуйте обратить внимание на то, как меняется отношение окружающих в зависимости от ваших слов и действий. Старайтесь влиять лишь на те сферы, которые вам подвластны.

Хотите повышения? Не ждите благосклонности начальства, проявите инициативу, покажите, насколько вы ценный сотрудник.

Притворяйтесь

Как бы проводила день героиня книги, фильма или сериала, которой вы восхищаетесь? Провалялась бы она в кровати до обеда с не расчесанными волосами, позволила ли бы сделать коллегами колкое замечание в свой адрес? Играйте роль, пока не вживетесь в нее настолько, что она станет частью вашей личности.

Влюбленный взгляд

Представьте, что недавно вы встретили того самого человека, того, с кем готовы быть счастливой каждый день. Вспомните, как вы восхищаетесь милыми морщинками любимого, мягким животиком или сонной мордашкой. А теперь посмотрите так на себя: там, в зеркале главный человек в вашей жизни. Похвалите себя, восхититесь каждой частью тела, сделайте себе комплименты. Повторяйте это раз за разом, влюбляйтесь в себя.

Смените критика на друга

У каждого из нас есть несколько субличностей, одна из них — строгий родитель, критик. Именно этот голос отвечает за то, чтобы напомнить вам о провалах, сравнить себя с более успешными, привлекательными и удачливыми людьми. Чем громче и чаще появляется внутренний критик, тем меньше шансов любить себя.

Каждый раз, когда замечаете возвращение субличности, меняйте ее на лучшего друга. Того, кто не укорит вас за набранные зимой килограммы. Скорее всего, он скажет: «Ты всегда чудесно выглядишь, а если хочешь немного подтянуться к лету, можно есть побольше овощей и начать гулять каждый день. Давай подберем для этого классный плейлист?»

Такое внутреннее общение позволит вам стать лучшим другом для самого себя, а значит, заботиться, принимать и помогать себе.

Балуйте себя