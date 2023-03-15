Психолог назвала главное отличие депрессии от грусти

Британская психолог, тиктокерша Джули Смит в одном из новых видео в социальной сети TikTok назвала главное отличие грусти и плохого настроения от депрессии. На ее пост обратило внимание издание The Sun.

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Смит заявила, что грусть является одним из многих симптомов депрессии и отличается от этого тяжелого состояния кратковременностью. По словам психолога, депрессия длится долго, и если сопутствующая ей грусть мешает жить и нормально функционировать, стоит обратиться к врачу.

Среди симптомов депрессии Смит назвала усталость и плаксивость, раздражительность, чувство вины и бесполезности, ощущение пустоты и безразличия, покинутости и отчаяния, невозможности наслаждаться любимыми вещами, нереальности происходящего, неуверенности в себе, низкой самооценки.

«Депрессия — это не только бессилие и плохое настроение. Многие не знают, что она сопровождается и повышенной тревожностью», — отметила врач.

Также при депрессии люди часто ощущают физические проявления этого психического расстройства, продолжила Смит: боль в мышцах и суставах, в спине, головные боли, боли в груди.