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3 часа назад

Психолог назвала главное отличие депрессии от грусти и плохого настроения

Lenta.ruиещё 1

Британская психолог, тиктокерша Джули Смит в одном из новых видео в социальной сети TikTok назвала главное отличие грусти и плохого настроения от депрессии. На ее пост обратило внимание издание The Sun.

Психолог назвала главное отличие депрессии от грусти
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Смит заявила, что грусть является одним из многих симптомов депрессии и отличается от этого тяжелого состояния кратковременностью. По словам психолога, депрессия длится долго, и если сопутствующая ей грусть мешает жить и нормально функционировать, стоит обратиться к врачу.

Среди симптомов депрессии Смит назвала усталость и плаксивость, раздражительность, чувство вины и бесполезности, ощущение пустоты и безразличия, покинутости и отчаяния, невозможности наслаждаться любимыми вещами, нереальности происходящего, неуверенности в себе, низкой самооценки.

«Депрессия — это не только бессилие и плохое настроение. Многие не знают, что она сопровождается и повышенной тревожностью», — отметила врач.

Также при депрессии люди часто ощущают физические проявления этого психического расстройства, продолжила Смит: боль в мышцах и суставах, в спине, головные боли, боли в груди.

Ранее психолог Кристина Дюран назвала россиянам способы нормализовать психологическое состояние и справиться с эмоциональным выгоранием и внутренним опустошением. По ее словам, в этом поможет отказ от непосильной нагрузки на работе.

Психология,
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