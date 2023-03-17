Что такое весеннее обострение

Весеннее обострение — это собирательное понятие, которым называют набор симптомов, возникающих у человека при смене холодного сезона на тёплый (реже — наоборот, и в этом случае обострение осеннее).

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Обычно подверженные такому состоянию люди испытывают усиление признаков имеющихся у них заболеваний, а здоровые ощущают необъяснимую апатию и упадок сил, резкие перепады настроения, повышенную раздражительность и тревожность.

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Проще говоря, если у человека диагностировано какое-то физическое или психическое заболевание и оно находится в ремиссии, весной болезнь может вновь проявиться.

У объективно здоровых людей весенним обострением считается появление недомогания, которое доставляет дискомфорт, но при этом не подпадает под критерии какой-либо конкретной болезни. Однако иногда на «весеннее обострение» могут списывать симптомы действительно серьёзного сезонного аффективного расстройства .

«Чтобы (весеннего) обострения не было, нужно соблюдать правила — посещать врача и пить таблетки, но это невиданная роскошь. ВОЗ уже приводила статистику, что минимум половина пациентов, которые утверждают, что они получают лечение и всё делают как требуется, на самом деле выполняют предписания спустя рукава». (Психиатр Михаил Тетюшкин — о том, кому стоит ожидать весенних приходов, а кому можно расслабиться.)

Нюансы Весеннее обострение — это чаще всего результат длительного недостатка света и дефицита витаминов. На большей части территории России, например, в холодное время года низкая инсоляция плюс многие люди экономят на дорожающих сезонных продуктах.

В Международной классификации болезней (МКБ) описано сезонное аффективное расстройство — депрессия, возникающая как раз в осенне-зимний период, связанная с уменьшением инсоляции. Солнечный свет влияет на гормональный фон, концентрацию мелатонина, серотонина и дофамина. А весной гормональный фон меняется, отчего организм испытывает стресс.

Весной, по словам психиатра, чаще всего обостряется тревожность, так как мозг растормаживается, становится более активным, происходит возбуждение нервной системы. Но если у человека смешанное тревожно-депрессивное расстройство, то после периода тревоги он может провалиться в депрессию. Как распознать весеннее обострение Всё зависит от того, что именно обостряется. Галлюцинации и бред при каком-нибудь психозе окружающие заметят сразу (сам человек — не факт, поэтому бремя помощи ложится на близких).

Заподозрить обострение серьёзного расстройства можно по странному поведению, не вписывающемуся в контекст: гиперактивность, излишняя жестикуляция, агрессия, непонятные вопросы, нетипичная для человека и/или сезона одежда.

Обострение неярко выраженных психических расстройств распознать сложнее. Всё зависит от изначальной симптоматики.

Если это тревожное расстройство — могут усиливаться страхи, напряжение, соматические (физические) проявления тревоги. Если депрессивное расстройство — человек обычно чувствует упадок сил, тоску, безнадёгу, притупление эмоций. Можно ли избежать Да, можно.

Если весеннее обострение не связано с конкретным заболеванием, поможет корректировка образа жизни. Врачи советуют чаще бывать на свежем воздухе, обеспечить умеренную физическую нагрузку и разнообразное питание, по возможности избегать лишних стрессов и переработок.