Психолог из Великобритании Джулия Смит назвала симптом, который помогает отличить грусть от депрессии. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на TikTok врача.

Смит отметила, что депрессия отличается своей долгосрочностью. Грусть длится гораздо меньше и не мешает человеку вести привычный образ жизни.

Эксперт назвала и другие симптомы депрессии. По ее словам, заболевание характеризуется не только подавленным настроением и бессилием. Среди признаков депрессии – плаксивость, тревожность, неуверенность в себе, невозможность наслаждаться привычными вещами, ощущение нереальности происходящего и отчаяние.

Также при депрессии могут появиться другие симптомы: боль в спине, мышцах и суставах, головная боль, а также чувство тяжести в груди.