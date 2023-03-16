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55 минут назад

Как понять, что мужчина не будет вас обеспечивать

WomanHit.ru

Проясните этот момент в самом начале отношений.

Как понять, что мужчина не будет вас обеспечивать
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Сегодня финансовый вопрос, когда мужчина полностью обеспечивает нужды женщины, не стоит так остро, как раньше — женщины вполне могут заработать себе на все что угодно.

И все же перед тем, как связать свою жизнь с мужчиной, стоит понять, а сможет ли он обеспечить семью, если по каким-то причинам вы не сможете этого сделать.

Мужчине хватает денег и он не стремится зарабатывать больше

Как правило, это тип мужчин встречается среди закоренелых холостяков — ему всегда хватало денег и он просто не видит смысла зарабатывать больше.

Вероятность, что с вашим появлением в его жизни что-то изменится, особенно если вы довольно долго вместе и мужчина ни разу не вложился в вас по-крупному. Это довольно тревожный «звоночек», не думайте, что после свадьбы что-то изменится — взрослые люди не меняются, если сами того не захотят.

Мужчина слишком бережлив

Вы не можете уговорить его купить необходимую вещь в дом? Он не планирует совместный отдых? Стоит задуматься. Конечно, нет ничего плохого в том, что человек привык распределять финансы максимально эффективно и не хочет ими рисковать ни в каком виде. И все же, когда вы будете строить семью, подобный подход может стать большим препятствием — вы не сможете ему объяснить, почему, к примеру, ребенку требуются именно эти продукты и предметы одежды. Вы готовы провести большую часть семейной жизни в спорах?

Посмотрите, как живет его семья

Если у вас есть возможность встретиться с родителями своего мужчины, это прекрасная возможность примерно представить, как вы будете жить, если у вас все получится и образуется ячейка общества. Как бы мы не старались избавиться от образа наших родителей при создании своей семьи, это редко у кого выходит, и в результате в той или иной ситуации повторяем родительский сценарий. Вас должен заинтересовать подход отца вашего мужчины к ведению семейного бюджета — если отец и мать привыкли вести раздельный бюджет, вас с огромной вероятностью ждет то же самое. И еще больше вероятности, если эту идею предложил отец семейства.

Психология,
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