Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+4° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
1 час назад

Почему некоторые люди любят одиночество

РИА "ФедералПресс"

Многочисленные исследования показывают, что одиночество сокращает жизнь, негативно сказывается на иммунитете, работе сердца и мозга. Тем не менее некоторые выбирают это состояние сознательно. Что приводит людей к самоизоляции и как помочь себе выбраться из нее, рассказал в беседе с «ФедералПресс» психолог Иван Карнаух.

Почему некоторые люди любят одиночество
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Есть такое выражение: «Одиночество опасно – оно увлекает. Стоит однажды увидеть, насколько это спокойно, ты больше не захочешь иметь дело с людьми». Именно в этой фразе и кроется смысл изоляции от других, считает Карнаух.

«Неумение общаться с людьми приводит к самоизоляции. Но это провоцирует нарастание внутренней тревожности. А потом и до невроза недалеко», – сказал собеседник.

Психолог отметил, что причина одиночества – неудачные жизненные опыты, когда человек не смог, а в дальнейшем не научился конструктивно решать свои проблемы. Помощь в такой ситуации одна – поход к психологу.

Сеансы со специалистом необходимы, чтобы разобраться в первопричинах состояния, которое стало мешать жить, заключил эксперт.

Психология,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий