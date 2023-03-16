Почему некоторые люди любят одиночество

Многочисленные исследования показывают, что одиночество сокращает жизнь, негативно сказывается на иммунитете, работе сердца и мозга. Тем не менее некоторые выбирают это состояние сознательно. Что приводит людей к самоизоляции и как помочь себе выбраться из нее, рассказал в беседе с «ФедералПресс» психолог Иван Карнаух.

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Есть такое выражение: «Одиночество опасно – оно увлекает. Стоит однажды увидеть, насколько это спокойно, ты больше не захочешь иметь дело с людьми». Именно в этой фразе и кроется смысл изоляции от других, считает Карнаух.

«Неумение общаться с людьми приводит к самоизоляции. Но это провоцирует нарастание внутренней тревожности. А потом и до невроза недалеко», – сказал собеседник.

Психолог отметил, что причина одиночества – неудачные жизненные опыты, когда человек не смог, а в дальнейшем не научился конструктивно решать свои проблемы. Помощь в такой ситуации одна – поход к психологу.