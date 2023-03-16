Что делать, если все вокруг бесят

По мнению известного психолога Михаила Лабковского, первый шаг на пути к тому, чтобы справиться с раздражением — это осознать, что такое поведение — не норма. И не оправдывать собственное неумение контролировать эмоции фразами вроде «просто у меня такой характер» или «ну а что я могу поделать, если меня все бесят». Есть и те, кто списывает свое раздражение на... знак зодиака.
Конструктивный способ решения проблемы заключается вот в чем.
«В этой ситуации есть только один способ прекратить ссориться с близкими: закрыть рот и заняться своими делами», — жестко констатирует Лабковский. При этом в качестве успокоительного средства он советует вязание и вышивание. И нет, это не шутка. «Ваши близкие не виноваты в том, что вы агрессивный человек. И тот факт, что вы не можете с собой справиться, говорит о том, что вы не вполне зрелая личность», — объясняет психолог.
План выхода из ситуации Лабковский предлагает такой: проработать самооценку, поднять ее путем решения своих внутренних проблем и конфликтов. Но никак не за счет других людей, тем более самых близких.