Что делать, если все вокруг бесят

«В этой ситуации есть только один способ прекратить ссориться с близкими: закрыть рот и заняться своими делами», — жестко констатирует Лабковский. При этом в качестве успокоительного средства он советует вязание и вышивание. И нет, это не шутка. «Ваши близкие не виноваты в том, что вы агрессивный человек. И тот факт, что вы не можете с собой справиться, говорит о том, что вы не вполне зрелая личность», — объясняет психолог.