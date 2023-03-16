У вас тревога или уже тревожное расстройство?

Жители большого города постоянно сталкиваются с тревогами и беспокойством. Иногда это даже перерастает в тревожное расстройство. Что же с этим делать?

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Ответила клинический психолог, гипнотерапевт, автор образовательных проектов для женщин Мария Манина.

Прежде всего специалист отметила, что испытывать тревогу естественно и иногда даже полезно. Манина напомнила, что в древности тревожные мысли помогали выжить, а сейчас тревога делает нас внимательнее и осторожнее в сложной ситуации.

Как избавиться от тревожности?

Прежде всего надо остановиться и понаблюдать за собой и своей тревогой. Эксперт призвала не прятаться от тревожных мыслей, а напротив, принимать их и анализировать — они появились на пустом месте или в них есть доля истины.

Психолог посоветовала выписать все свои тревоги на бумагу и понять, насколько реальна их реализация.

«Важно рассмотреть самый негативный из возможных сценариев и продумать свои действия при таком развитии событий. Ваш мозг перестанет видеть тупик и больше не будет вас пугать. Когда у вас есть решение — мозг спокоен», — объяснила она.

Важно понимать, что контролировать всё мы не можем, подчеркнула гипнотерапевт. Поэтому нужно постоянно возвращать себя в тело и в настоящий момент, останавливая блуждающий мозг.

Во время тревоги необходимо сконцентрироваться на дыхании и сердцебиении, начать рассматривать предметы вокруг, чувствовать запахи и слушать звуки. Вскоре мозг вместо тревожных картин будущего сконцентрируется на реальности, в которой вы есть сейчас, заявила Манина.