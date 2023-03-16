Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+3° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
1 час назад

У вас тревога или уже тревожное расстройство?

Секрет Фирмы

Жители большого города постоянно сталкиваются с тревогами и беспокойством. Иногда это даже перерастает в тревожное расстройство. Что же с этим делать?

У вас тревога или уже тревожное расстройство?
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Ответила клинический психолог, гипнотерапевт, автор образовательных проектов для женщин Мария Манина.

Прежде всего специалист отметила, что испытывать тревогу естественно и иногда даже полезно. Манина напомнила, что в древности тревожные мысли помогали выжить, а сейчас тревога делает нас внимательнее и осторожнее в сложной ситуации.

Как избавиться от тревожности?

Прежде всего надо остановиться и понаблюдать за собой и своей тревогой. Эксперт призвала не прятаться от тревожных мыслей, а напротив, принимать их и анализировать — они появились на пустом месте или в них есть доля истины.

Психолог посоветовала выписать все свои тревоги на бумагу и понять, насколько реальна их реализация.

«Важно рассмотреть самый негативный из возможных сценариев и продумать свои действия при таком развитии событий. Ваш мозг перестанет видеть тупик и больше не будет вас пугать. Когда у вас есть решение — мозг спокоен», — объяснила она.

Важно понимать, что контролировать всё мы не можем, подчеркнула гипнотерапевт. Поэтому нужно постоянно возвращать себя в тело и в настоящий момент, останавливая блуждающий мозг.

Во время тревоги необходимо сконцентрироваться на дыхании и сердцебиении, начать рассматривать предметы вокруг, чувствовать запахи и слушать звуки. Вскоре мозг вместо тревожных картин будущего сконцентрируется на реальности, в которой вы есть сейчас, заявила Манина.

Работа с психологом или психотерапевтом также поможет снять тревожность и повысить качество жизни. Кстати, ещё победить тревогу поможет арт-терапия. Можно порисовать, смастерить чего-нибудь своими руками или просто полюбоваться на то, что сделали другие. В общем, лишь каждому десятому этот метод не помогает. У остальных получается расслабиться.

Психология,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий