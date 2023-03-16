Как пережить межсезонье и не провалиться в депрессию

Распознаем признаки подавленного состояния в период демисезона и помогаем поднять себе настроение.

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В межсезонье часто обостряются различные болезни, повышается утомляемость и нежелание делать дела.

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Кандидат психологических наук, психолог Елена Ярикова рассказала изданию «Страсти» о причинах сезонной депрессии и способах борьбы с ней.

Причины сезонной депрессии

повышенной утомляемости;

потере интереса к занятиям, которые до этого приносили удовольствие;

перманентно подавленному настроению;

отсутствию мотивации;

ограничению общения;

повышенной агрессии;

проблемам со сном. Осенью начинается переход из теплого периода в затяжную зиму, а весенний, напротив, — с наступлением тепла после долгой зимовки, отсутствия солнца и общего ослабления иммунитета. Чаще всего депрессию можно распознать по:

«В этот период особенно важно слушать себя и бережно относиться к своему здоровью. Если накопилась сильная усталость, это признак того, что пора взять отпуск или отгул. Если хочется побаловать себя, сходите в любимый ресторан, купите понравившуюся вещь, сделайте желанную процедуру. Если у вас желание активной деятельности — найдите дело по душе», — пояснила специалист.

Исследования ученых показали, что люди, которые увлечены отношениями или новым хобби, как правило, не замечают смены сезонов — этот фактор не отражался на их психоэмоциональном состоянии. Таким образом, то, как вы себя ощущаете на данном этапе своей жизни, является ключевым фактором развития или отсутствия депрессивного состояния.

Если рабочая деятельность не приносит удовлетворения, а зиму надо «пережить», дожить до лета, и так далее — вы будете лишь приближаться к состоянию депрессии.

Что делать и как помочь себе в демисезонный период

Плюсом сезонных депрессий является то, что они временные и появляются в определенный период, который можно контролировать тщательной подготовкой. В демисезон наш организм нуждается в полноценном питании и витаминах сильнее, чем обычно. Отсутствие или дефицит питательных веществ не только затянет процесс выздоровления, но и не убережет от сбоев в других системах организма, что только усугубит состояние.

Отдых. Исключите многозадачность, ведь переработки и желание успеть все, везде и сразу приводят к эмоциональному выгоранию. Чтобы этого избежать, прежде всего нужно соблюдать режим сна и отдыха. Для того, чтобы хорошо работать, нужно хорошо отдыхать.

Все начинается с вас. Никто кроме самого утопающего не вытащит вас из глубокой эмоциональной ямы. Вы — главный помощник в своей жизни, потому все начинания должны исходить с нулевого километра — с вас. Заставьте себя гулять, займитесь спортом. Если давно мечтали о танцах — найдите студию, забыли язык — полистайте книги на иностранном языке, одолела скука — развейтесь в компании друзей, подберите себе яркую одежду, добавьте аксессуары в свой ежедневный образ и привычный интерьер.