Психолог развеяла мифы о неизлечимости нарциссизма

«Ну, собственно, ничего при этом не меняется: он как был нормальный человек, такой он и остался. Просто стал более защищенный, он просто обрел доспехи, он научился прощать людей, терпеть вот эти несоответствия того, что может происходить как-то не по «егонному», терпеть несоответствия с его потребностями. И куда девается этот нарциссизм?», — отметила Копецкая.