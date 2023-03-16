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49 минут назад

Психолог Копецкая развеяла мифы о неизлечимости нарциссизма

Газета.Ru

Вопреки различным суждениям, нарциссизм прекрасно поддается лечению, заявила в беседе с ФАН психолог, руководитель проекта «Чувство покоя», основатель подкаста «Психология: мифы и реальность» Александра Копецкая. По ее словам, люди, страдающие данным расстройством, под маской высокомерия и самовлюбленности скрывают излишнюю ранимость. Специалист пояснила, что задача психолога — помочь человеку «обрасти доспехами».

Психолог развеяла мифы о неизлечимости нарциссизма
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Ну, собственно, ничего при этом не меняется: он как был нормальный человек, такой он и остался. Просто стал более защищенный, он просто обрел доспехи, он научился прощать людей, терпеть вот эти несоответствия того, что может происходить как-то не по «егонному», терпеть несоответствия с его потребностями. И куда девается этот нарциссизм?», — отметила Копецкая.

Она добавила, что по сути, нарциссизм не является заболеванием, а скорее «той самой нерешаемой проблемой, которую создали сами психологи».

Ранее психологи из Оклендского университета выяснили, что люди с разными формами нарциссизма имеют разную самооценку. Результаты исследования опубликованы в журнале The International Journal of Theory and Research: Identity.

Психология,
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