3 способа перестать сравнивать себя с другими

Постоянные сравнения себя с другими, причем не в свою пользу — прямой путь к неврозу. Но полностью избавиться от этой вредной привычки в условиях постоянной гонки за успехом невозможно, а потому мы обратились за помощью к психологу, чтобы выяснить, что же делать, если чужой успех мгновенно портит настроение.

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Работаем над самооценкой

Чаще всего проблемы сравнения возникают в ситуациях, когда страдает наша самооценка. Кажется, что любой человек, который чего-то добился и может похвастаться большими достижениями, намного лучше нас. Естественно, это не так, и опускать руки точно не стоит. В первую очередь, если вы замечаете, что чужой успех не дает вам спокойно жить, обязательно обратитесь к специалисту, вместе с которым вы проработаете этот триггер и вернете самооценку в нормальное состояние.

Вы уникальны по-своему

У каждого из нас есть сильные стороны, которыми не могут похвастаться остальные, но мы настолько сосредоточены на недостатках, что полностью забываем о своих отличительных особенностях. Психологи настаивают, что важно выяснить, что у вас получается лучше всего и сделать упор именно на эту область. Вы и сами не заметите, что окружающие начнут восхищаться вашими умениями, к примеру, вашей способностью вести переговоры, и пусть при этом вы совершенно не командный игрок, но ваш прокачанный профессиональный навык полностью перекроет этот мелкий момент.

Недостатки? Они есть у всех!