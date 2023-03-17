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1 час назад

Почему людям снятся кошмары

РИА "ФедералПресс"

Ночные кошмары негативно сказываются на состоянии человека – с утра он просыпается уставшим. «ФедералПресс» узнал у врача-сомнолога Романа Бузунова, что является первопричиной неприятных сновидений и как с ними бороться.

Почему людям снятся кошмары
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Как-то я прочитал, что английский крестьянин за всю свою жизнь узнавал меньше информации, чем из изложено в воскресном приложении к журналу The Times. А у нас как? Вот здесь что-то взрывается, вот здесь все рушится, вот здесь у нас все умерли. Человек постоянно находится в токсичном облаке новостей, а это возбуждает мозг», – пояснил эксперт.

Если человек постоянно в состоянии информационного психоза и токсичного яда, который капает на мозг из всех источников информации, то естественно ему будут сниться кошмары, отметил Бузунов.

В настоящее время надо стараться проживать дни хорошо – заниматься спортом, урезать кофеиносодержащие продукты, следить за режимом сна и соблюдать новостной детокс – тогда все будет замечательно.

«Нужно банально стараться ограничить себя от какой-то внешней негативной информации, потому что мозг потом это все продолжает перерабатывать во снах», – заключил сомнолог.

Психология,
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