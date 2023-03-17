Почему людям снятся кошмары

«Как-то я прочитал, что английский крестьянин за всю свою жизнь узнавал меньше информации, чем из изложено в воскресном приложении к журналу The Times. А у нас как? Вот здесь что-то взрывается, вот здесь все рушится, вот здесь у нас все умерли. Человек постоянно находится в токсичном облаке новостей, а это возбуждает мозг», – пояснил эксперт.