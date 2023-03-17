Как справиться с рутиной в отношениях

Многие пары, особенно те, кто прожил в браке много лет — 5, 10, 15 — отмечают, что с годами их отношения стали более приземленными, более обычными, и, может даже, скучными. Значит ли это, что брак себя исчерпал? Вовсе необязательно.

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Наш эксперт, психолог-консультант Ольга Кошут, рассказывает, почему появляется рутина в отношениях и можно ли что-то предпринять, чтобы победить ее.

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Совместные дела, которые могут радовать в самом начале отношений, указывая на их серьезность и долгосрочность, со временем уже не кажутся такими интересными и увлекательными. Совместная покупка продуктов, когда вы только начали жить вместе, совсем не то же, что поход в супермаркет в воскресенье, чтобы купить еду на всю семью на целую неделю.

Если первое кажется чем-то романтичным и объединяющим, то второе — не что иное, как один из элементов рутины. В какой-то момент рутина буквально засасывает и кажется, что в отношениях нет ничего, кроме быта и совместных дел, романтика отходит на дальний план или вовсе исчезает.

4 совета по борьбе с рутиной

С рутиной в браке сталкиваются многие, но для некоторых она действительно оказывается тем непреодолимым препятствием, которое становится причиной прекращения отношений. Однако в большинстве случаев справиться с ней вполне реально, ее появление может стать маячком, который заставит вас кое-что пересмотреть в ваших взаимодействиях с партнером.

Поймите, почему вы вместе

В большинстве случаев, кроме общих детей и общих бытовых дел, вам есть о чем поговорить, есть, что обсудить. Но порой быт так «заедает», что у вас просто нет сил на эти обсуждения.

Вспомните, почему вы сошлись, что вас объединило. Для этого стоит посмотреть на своего партнера как бы со стороны, глазами чужой женщины: что вам нравилось в нем, чем он привлек вас, за что вы полюбили его. Вспомните, что вы любили делать вместе — это могут быть поездки, концерты, выставки, общее хобби, любимые книги или фильмы и многое другое. Вы не чужие друг другу люди и постарайтесь выкроить немного времени на то, чтобы быть вместе, не отвлекаясь на дела, детей, рабочие проекты.

Рутина может стать дополнительным триггером, если ваши отношения появились только на фоне страсти и других сильных эмоций, а не близости. Страсть не может быть единственной основной для отношений, в какой-то момент в долгосрочных отношениях на первый план зачастую выходят другие аспекты.

Помните, что значим каждый из партнеров

Несмотря на то, что вы — пара, каждый из вас важен и значим сам по себе. А это значит, что каждый имеет право на то, чтобы иметь свое хобби, свои способы восстановления ресурса, которые могут совпадать с тем, что любит партнер, а могут кардинально отличаться. Вам вовсе необязательно все делать вместе, каждый может наполняться энергией и силами так, как ему нравится.

Кроме того, не забывайте о поддержке, которую вы можете оказать своему партнеру — выслушать, пожалеть, просто помолчать вместе. Уметь слушать и быть услышанным — это то, на что стоит рассчитывать каждому в паре, наличие такой поддержки невероятно ценно и это тоже поможет преодолевать усталость от рутины.

Не откладывайте жизнь на потом

Если задуматься, то наша жизнь действительно во многом состоит из повторяющихся, рутинных, моментов. И очень важно перестать считать их унылыми и однообразными, а учиться видеть в каждом дне что-то приятное, интересное и даже необычное. Приготовление ужина может стать кулинарным экспериментом, а привычная дорога на работу — временем, когда вы можете побыть наедине с собой.

Наполняйте свои дни чем-то интересным и ищите приятное даже в повторяющихся событиях — смотрите как солнце отражается в лужах после дождя, замечайте как выглядят первые зеленые листочки, постелите новое постельное белье и прислушайтесь к своим ощущениям. Пробуйте новое, не ждите подходящего момента — этот момент наступил уже сейчас и нет смысла откладывать его до лучших времен.

Если вы будете придерживаться такой философии, то не исключено, что рутинные дела перестанут быть столь утомительными и скучными, вы сможете взглянуть на них с иной стороны.

Воспринимайте рутину как признак стабильности

Рутина в отношениях есть всегда, но она не должна превалировать, выходить на первый план. Чаще всего рутина — признак того, что ваши отношения стабильны.

Другой вопрос, есть ли в отношениях еще что-то кроме рутины и сколько ее должно быть, чтобы было комфортно вам и вашему партнеру.