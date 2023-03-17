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36 минут назад

Как пережить неудачу и не скатиться в депрессию

РИА "ФедералПресс"

Неудачи зачастую негативно сказываются на психике человека. Они угнетают, подавляют, провоцируют тревогу и в отдельных случаях могут довести до депрессии. Как научиться останавливать себя, чтобы в организме не раскрутился маховик, приводящий к таким негативным эмоциональным состояниям, рассказал «ФедералПресс» клинический психолог Иван Карнаух.

Как пережить неудачу и не скатиться в депрессию
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Как выяснила современная психология, все наши беды имеют общую причину – негативные мысли (или автоматические дезадаптивные мысли). Они продуцируются глубинными убеждениями, которые искажают восприятие окружающей ситуации», – пояснил эксперт.

Все это, по словам Карнауха, приводит к неправильному поведению – человек либо агрессивен, либо депрессивен. И происходит это постепенно, но начинается все с неудач.

Чтобы избежать негативных эмоциональных состояний, достаточно выработать навык обнаружения этих автомыслей, дополнил он. Тогда реакция на провалы не будет столь разрушительной и получится принимать адекватные решения.

«Например, вы вдруг ощутили, что начинаете раздражаться на вполне обыденное замечание начальника. Тогда надо сразу себе задать вопрос: «А что за мысль была, которая включила злость? А поймал – это то, что «все дебилы». Но это же необязательно, что мой шеф такой». И вы тотчас ощутите, что раздражение спадает», – сказал психолог.

Так работает наш мозг, и происходит формирование патогенного условного рефлекса. Этому можно довольно быстро натренироваться самостоятельно с помощью литературы по когнитивно-поведенческой психотерапии, заключил Карнаух.

Психология,
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