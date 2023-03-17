Как пережить неудачу и не скатиться в депрессию

«Например, вы вдруг ощутили, что начинаете раздражаться на вполне обыденное замечание начальника. Тогда надо сразу себе задать вопрос: «А что за мысль была, которая включила злость? А поймал – это то, что «все дебилы». Но это же необязательно, что мой шеф такой». И вы тотчас ощутите, что раздражение спадает», – сказал психолог.