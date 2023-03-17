Как справиться с приступом панической атаки

Справиться с панической атакой без лекарств помогут дыхательные упражнения, техника радуги и еще несколько доступных методов. Их подсказали психологи Кэролайн Рубинштейн, Иэн Стэнли и Карен Линн Кэссиди в беседе с изданием Daily Mail.

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По словам Рубинштейн, суть техники радуги заключается в том, чтобы сосредоточиться на чем-то внешнем и таким образом отвлечься от физиологических проявлений приступа паники. Для этого надо поискать в окружающем пространстве три красных предмета, затем три оранжевых и далее повторять это для каждого цвета: желтого, зеленого, синего и фиолетового. Можно расширить цветовую гамму и также поискать золотые, серебряные, белые и черные предметы. Этот метод можно использовать, даже если человек находится за рулем или в самолете, добавила психолог. В качестве других простых способов быстро успокоиться она назвала прослушивание приятной музыки и погружение лица и рук в ледяную воду.

В свою очередь, психолог Стэнли предложил не пренебрегать советом медленно и глубоко дышать, так как он действительно работает. Врач рекомендовал выдыхать на несколько секунд дольше, чем вдыхать. Удлинение выдоха автоматически делает акцент на той части нервной системы, которая обеспечивает отдых и расслабление, объяснил он.

Психолог Кэссиди посоветовала людям, склонным к паническим атакам, держать спину прямо, так как вызванное плохой осанкой измененное дыхание усиливает уровень тревожности. Врач отметила, что стояние и сидение в уверенной позе «с выпяченной грудью и широко расправленными плечами» снижает уровень стресса и тревоги и повышает настроение и уверенность в себе.