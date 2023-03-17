16 истин, которые люди осознают слишком поздно

Каждый из почти 8 миллиардов людей на планете думает и живет по-своему. Каждый на протяжении жизни извлекает десятки важных уроков. Но нельзя отрицать тот факт, что все мы время от времени понимаем, как здорово было бы знать все эти истины гораздо раньше. Вот несколько таких жизненных мудростей.

Фото: Flytothesky.ru Flytothesky.ru

1. Мысль о том, что все должно быть или совершенно, или никак – это ловушка вашего мышления. Перфекционизм – враг продуктивности. Идеальное – враг хорошего.

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2. Если вы заботитесь о своих интересах и потребностях, это не делает вас плохим человеком. А те, кто осуждают вас за это, просто не уважают чужие границы.

3. Не позволяйте тревоге управлять вашей жизнью.

4. Времена кажутся «старыми-добрыми» только тогда, когда они уже в прошлом. Не обесценивайте настоящее из-за ностальгии по прошлому.

5. Никогда не рано и не поздно копить на пенсию. Начните откладывать деньги, даже если это всего 1% от вашего дохода.

6. Завидовать или обижаться на успех других – это тяжелый груз, который не позволяет вам самим двигаться дальше.

7. Не поджигайте себя, чтобы согреть других. И не заставляйте гореть других, чтобы согреться.

8. Не сотвори себе кумира. Даже те, кого вы возводите на пьедестал, – это просто люди. А люди часто бывают предвзяты, несправедливы, суеверны или попросту неправы.

9. Невозможно угодить всем. Радуйте себя – и этого достаточно.

10. Чтобы не оказаться в ловушке несчастливой жизни, не вступайте в брак и не заводите детей по чужой указке. Это должен быть только ваш осознанный выбор.

11. Не ждите, что люди будут поступать так, как вы бы поступили в той или иной ситуации. Это так не работает.

12. Некоторым людям не суждено остаться рядом с вами навсегда. Многие приходят в вашу жизнь, чтобы задать вам верное направление.

13. Ни у кого нет правильных ответов на важные вопросы, которые подкидывает жизнь. Все просто пытаются разобраться в них по-своему. 14. То, что вы вкладываете силы, время и энергию в отношения, не означает, что другой человек сделает для вас то же самое.

15. Быть отличником в школе не значит преуспеть в жизни. И наоборот.