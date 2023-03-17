Почему происходит эффект дежавю

Иногда людям кажется, что наяву они сталкиваются с ситуациями, которые снились – эффект дежавю. Зачастую это результат ментальной дорисовки увиденной когда-то картинки. Подробнее об этом в беседе с «ФедералПресс» рассказал врач-сомнолог Роман Бузунов.
«Это, так называемое, уже виденное, уже слышанное. А потом мозг человека дорисовывает недостающую часть картинки», – сказал эксперт.
По словам Бузунова, эффект дежавю формируется следующим образом: человек видит какой-нибудь элемент, потом встречает похожий, а затем картинка ментально дорисовывается. Все складывается в некую последовательность, из-за чего появляется ощущение, что происходящее когда-то уже было.
«Дежавю – просто совпадение элементов сна и бодрствования», – заключил сомнолог.