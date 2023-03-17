Почему происходит эффект дежавю

Иногда людям кажется, что наяву они сталкиваются с ситуациями, которые снились – эффект дежавю. Зачастую это результат ментальной дорисовки увиденной когда-то картинки. Подробнее об этом в беседе с «ФедералПресс» рассказал врач-сомнолог Роман Бузунов.