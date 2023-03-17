Что никогда не делают люди, прощающие себя за ошибки прошлого

По мнению психолога Михаила Лабковского, и у этой проблемы ноги растут из детства. «Чувство вины ребёнку прививают взрослые, постоянно делая замечания и коря: «Смотри, до чего ты меня довёл», «Девочки так себя не ведут», «Мальчик должен (...)», «Только посмотри на себя», «Ты меня позоришь» и так далее», — объясняет Лабковский. Это приводит к тому, что дети начинают постоянно испытывать чувство вины. Во взрослом возрасте происходит то же самое. Ну а для того, чтобы избавиться от этого токсичного чувства, необходимо, по словам Михаила, стать уверенным в себе человеком. Для этого нужно перестать делать определенные вещи.
Люди с высокой самооценкой, которые не винят себя за ошибки прошлого, никогда не делают вот так.
У неуверенного в себе человека нет какого-то чёткого мнения о себе самом — оно целиком и полностью зависит от того, как его оценивают другие. Перестать оглядываться на окружающих сложно, но возможно. Начните с мелочей: перестаньте спрашивать других, идёт вам эта вещь или нет, хорошо ли вы сделали отчёт или ещё есть над чем поработать.
Отпустите мысли вроде «может быть, я кого-то обидел?», «наверное, не стоило этого говорить», «может быть, я добавил кому-то проблем?». Сказали или сделали — значит, в тот момент вам так хотелось или казалось это правильным. Учитесь уважать свои чувства и желания.
Старайтесь отслеживать, за что вы извиняетесь перед другими. Если за то, что вы никак изменить не можете, значит, пора прекращать это делать.
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