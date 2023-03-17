Что никогда не делают люди, прощающие себя за ошибки прошлого

По мнению психолога Михаила Лабковского, и у этой проблемы ноги растут из детства. «Чувство вины ребёнку прививают взрослые, постоянно делая замечания и коря: «Смотри, до чего ты меня довёл», «Девочки так себя не ведут», «Мальчик должен (...)», «Только посмотри на себя», «Ты меня позоришь» и так далее», — объясняет Лабковский. Это приводит к тому, что дети начинают постоянно испытывать чувство вины. Во взрослом возрасте происходит то же самое. Ну а для того, чтобы избавиться от этого токсичного чувства, необходимо, по словам Михаила, стать уверенным в себе человеком. Для этого нужно перестать делать определенные вещи.

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Люди с высокой самооценкой, которые не винят себя за ошибки прошлого, никогда не делают вот так.

Не ориентируются на оценки со стороны других

У неуверенного в себе человека нет какого-то чёткого мнения о себе самом — оно целиком и полностью зависит от того, как его оценивают другие. Перестать оглядываться на окружающих сложно, но возможно. Начните с мелочей: перестаньте спрашивать других, идёт вам эта вещь или нет, хорошо ли вы сделали отчёт или ещё есть над чем поработать.

Не сомневаются в своих словах и поступках

Отпустите мысли вроде «может быть, я кого-то обидел?», «наверное, не стоило этого говорить», «может быть, я добавил кому-то проблем?». Сказали или сделали — значит, в тот момент вам так хотелось или казалось это правильным. Учитесь уважать свои чувства и желания.

Не взваливают на себя то, что вне их зоны ответственности

Старайтесь отслеживать, за что вы извиняетесь перед другими. Если за то, что вы никак изменить не можете, значит, пора прекращать это делать.