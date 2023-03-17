Что делать, если все валится из рук и ничего не получается

Раскрываем истинные причины состояния и меняем жизнь к лучшему.

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На счастье или не к добру? Разбив бокал или тарелку, мы срезу же думаем именно об этом – что за примета и каких последствий теперь ждать… Врачи и психологи советуют копать в другом направлении – смотреть на состояние организма.

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Если всё валится из рук, чаще всего причины могут быть банальны и легко устранимы, но мы об этом не догадываемся…

"Обычно это состояние человек трактует неправильно. Лень, апатия, фрустрация, потеря смыслов – мы привыкли рассматривать самые разные причины, но не видим истинного источника. Это усталость. Как правило, всё начинает валиться из рук, когда человек пребывает в длительном напряжении", – Екатерина Тур, врач, психосоматолог, нейропсихолог.

Как запускается механизм?

Разберем реакцию людей, долгое время находящихся под давлением, которым неспособны управлять. Они делятся на две категории.

1. Первый тип – это те, кто начинает винить себя и повышать ответственность. В итоге психоэмоциональное напряжение ещё сильнее нарастает. Если ничего не решать, возникают ощущение бессилия, длительно сохраняющаяся апатия. Человек неспособен собраться. Он рассеян, у него нет сил. Всё валится из рук…

2. Второй тип – это, те кто начинает проявлять агрессию. Как в свою сторону, так по отношению к другим людям. Из-за этого растёт уровень стресса, повышается тревожность, учащается пульс, возникает беспокойство. Происходит перестройка работы вегетативной нервной системы, что в дальнейшем нередко приводит к психосоматическим последствиям.

Люди с реакцией этого типа склонны (в отличие от первого) бросать начатое и опускать руки, а потом страдать по упущенным возможностям.

Общие признаки для этих двух типов: неопределённость, стресс, ощущение комплекса неполноценности, самобичевание, аутоагрессия.

Аутоагрессия – это сложное, изматывающее чувство. Оно проявляется, когда происходит потеря контроля. Зачастую человек не понимает, откуда взялись эти неприятные ощущения. Они приходят незаметно и постепенно поглощают все сферы жизни. Сначала вы просто плохо себя чувствуете, потом начинаете болеть. Всё продолжает валиться из рук, и кажется, что вообще ничего не получается.

Чтобы это прекратить, нужно научиться управлять неопределённостью и стрессом.

Как не допускать напряжения?

1. Помнить, что выход есть всегда

При любых жизненных затруднениях всегда найдётся путь, который выведет из сложной ситуации. Он может располагаться сбоку, сверху. Также всегда есть «чёрный ход». На самом деле, скорее всего, вариант прямо у вас под носом.

2. Мыслить позитивно

Необходимо думать жизнеутверждающе. Все люди периодически испытывают растерянность, и каждый может с этим справиться.

3. Владеть ситуацией

Невозможно подвергать контролю каждую секунду, но грамотный тайм-менеджмент и осознанность не повредят. Выбор стратегий работы со своим состоянием – зона вашей ответственности. На саму неопределённость порой повлиять невозможно, а на личную реально всегда.

4. Ясно видеть картинку

Состояние стресса и напряжения почти всегда имеет связь с отсутствием детальной, ясной картины перед глазами. Ситуация размыта. Чтобы снять напряжение, нужно действовать. Для этого важно иметь чёткую картинку и план.

Что делать, если затянуло?

Каждый, кто пребывает в стрессе, испытывает снижение уровня активной деятельности. Важно понимать, что такое состояние не может продолжаться вечно. Из него нужно выйти как можно быстрее. Нет смысла сидеть в этом болоте. Пребывая в трясине, мы теряем способность проявлять себя. Цели и желания отодвигаются на задний план. Что же делать?

Нужно обратить внимание внимания на свои проблемы. Здесь и сейчас. Для начала задать себе вопрос: «С чем связано моё подавленное состояние? Почему всё валится из рук?». Ответы на эти вопросы обычно звучат так: «С тем, что мне непонятна полная картина происходящего, с потерей контроля над ним».

Следующий шаг из положения «здесь и сейчас» – приостановить физическое выполнение того, что вы делали. Отложить чтение, отправление сообщения и т. д. Понять, что не надо продолжать движение прежней дорогой. Если не остановиться, последствия могут быть разрушающими.

Прекратить выполнение прежних действий — не так просто, но оно того стоит. Перерыв всегда оправдан. Да, возможно, прямо сейчас вы что-то потеряете, но грядущие выгоды всё окупят.

Как это работает на примере?

Если вы будете идти без отдыха десять километров, рано или поздно на ноге появится мозоль. Заниматься ею неприятно — больно, хлопотно и т. д. Но эту проблему нужно устранить как можно быстрее, ведь, проковыляв какое-то время, скоро вы будете вынуждены и вовсе сойти с дистанции.

Да, потребуется прекратить движение, перерыть рюкзак в поисках пластыря, ухитриться как-то его налепить, а потом постараться надеть ботинки, не повредив конструкцию. Приятного мало, но это необходимая мера, чтобы была возможность продолжить путь и достичь цели (не испытывая боли).

Проблема в том, что обычно люди принимают решения на эмоциях. Реагируют сиюминутно, забывая о важности стратегического мышления. На самом деле наши чувства практически всегда держат под контролем поступки. Человек об этом не догадывается. Ошибочность решения на эмоциях вскрывается позже, когда разрушительные последствия уже дали о себе знать.

Если ничего не делать в текущем моменте, то мозоль перерастёт в волдырь, а затем – в опасную открытую рану. Поход прекратится.

При закладывании в будущее люди склонны надеяться, что всё решится само собой. Именно поэтому они уклоняются от дискомфорта, который предстоит испытать при затрате энергии и сил в текущем моменте. Но «само» решается далеко не всегда.

Когда «всё валится из рук» — это звоночек о том, что вы устали и старые методы не работают. Нужно устроить перерыв и попробовать просто наблюдать за собой. От этой точки начнётся отсчёт новой жизни.