Как говорить, чтобы мужчина услышал: 10 лайфхаков

Нейропсихолог и тренер скрытых возможностей мозга Бибигуль Кушалиева дает советы, которые помогут любой женщине быть услышанной не с помощью манипуляций, а используя знания о работе мозга.

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Для многих представительниц прекрасного пола общение с мужчинами представляет определенную сложность. Им кажется, что мужчины их не понимают, не готовы идти им навстречу. На самом же деле, весь вопрос во взаимном понимании.

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Вот — 10 лайфхаков, которые помогут любой женщине быть услышанной не с помощью манипуляций, а используя знания о работе мозга мужчины: таким образом, что информация доходила до мозга мужчины и они получали максимальный положительный отклик.

Манера общения женщин импульсивная и эмоциональная, поэтому женщины могут друг друга понять даже без слов. Мозг мужчины работает по-другому: понимание речи, внедрение, сочувствие чуждо мужскому мозгу. Мужчина логичный, структурный, однозадачный, поэтому разговор с ним нужно вести исходя из этих факторов.

1. Разговор с мужчиной нужно строить на принципах честности. Когда мы честны с собой, с мужчиной, проявляем свои чувства честно и говорим то, что хочется, мужчину это обезоруживает. Он ощущает честность на подсознательном уровне, и это его подкупает. Поэтому я рекомендую все диалоги вести честно, без навязывания.

2. Когда разговариваете с мужчиной, обсуждать одну тему, а не 10. Потому что 80% мужчин однозадачны. Им важно, если они делают одно дело, завершить его до конца. Так работает мозг мужчины. Одна тема, одна проблема за один разговор, что и гарантирует получение положительного результата.

3. Когда вы общаетесь, нужно всегда подводить итог. Благодаря подведению итогов, у мужчины срабатывает рефлекс, который гарантирует закрепление позиций и договоренностей.

4. Правильно выбирайте время для разговора. Лучшее время — утренние часы, но не когда вы в спешке собираетесь на работу. Разговор нужно начинать на эмоционально ровной волне, без спешки, в спокойной обстановке. Вечер также подходит для беседы, так как это более расслабленное время.

5. Делайте паузы, не говорите нон-стоп. Не проводите беседу без интонаций и пауз, так как пауза — это момент, когда вы можете получить ответную реакцию. Если ответной реакции не поступает, уточните у мужчины понимает ли он, о чем вы говорите. Вопрос: «Ты же понимаешь, о чем я говорю?» обладает волшебной силой, так как мужчина вспоминает, что происходит и как нужно реагировать.

6. Будьте конкретны — мужчины любят конкретику. Обязательно обозначьте в беседе важные моменты: первое, второе, третье и что от него нужно. Не нужно прелюдий, историй и историй о ком-то другом, скажите просто, что хотите получить.

7. Используйте язык тела. Если вы разговариваете в закрытой позе, у вас вряд ли получится достичь положительного результата. Обратите внимание и на то, как ведет себя мужчина: зажат, свободен, бегают глаза или он, наоборот, спокоен и расслаблен — это лучший вариант для разговора. Если мужчина спешит, у него много дел — лучше разговор не заводить.

8. Не критикуйте. Говорите о своих эмоциях, что вы сейчас чувствуете: например, я раздражена, меня расстраивает то-то и то-то и т. д. Но не уводите разговор в сторону, в чем провинился мужчина. Когда вы разговариваете выделяйте главное: что нужно решить сейчас.

9. Если проблема сложная, ее лучше раздробить на составляющие, так мужчине будет понятнее. Обозначьте свое намерение в начале разговора, так как ему сложно догадаться, что хочет женщина.