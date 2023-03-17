Что делать, если свекровь настраивает ребенка против вас

Отношения со свекровью не всегда складываются хорошо, даже если вы неконфликтный человек. Проблема часто усугубляется, когда в семье появляется ребенок. В случае, если ваши отношения с матерью мужа не отличаются позитивом, велика вероятность, что негативное отношение к вам затронет и ребенка. Свекровь может не постесняться внести свою, не самую полезную лепту в воспитание вашего чада. Что же делать, если влияние свекрови начинает сказываться на ваших отношениях с детьми? Об этом мы поговорили с психологом.

Поговорите со свекровью максимально откровенно

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Не думайте, что родственница одумается и перестанет настраивать внука против вас. К слову, бывает и так, что бабушка просто не задумывается о том, какое влияние могут оказать ее слова на неокрепшую психику ребенка. Ваша задача — донести до нее эту мысль. Без напора и оскорблений поговорите о том, насколько неэкологичны ее высказывания в вашу сторону. Если родственнице не все равно, что будет с психологическим здоровьем ребенка, она обязательно задумается над вашими словами и есть большой шанс на изменение ее поведения, когда речь заходит о воспитании внука. Но не ждите, что ваш личный конфликт от этого разговора магическим образом рассосется.

Ограничьте общение

Часто разговоры совсем не помогают, в такой ситуации приходится идти на крайние меры, вплоть до резкого ограничения общения. Если вы живете вместе со свекровью, процесс сепарации может затянуться, но в любом случае его важно начать. Поговорите со своим мужем, но, опять же, без оскорблений в сторону его матери. Важно объяснить отцу ребенка, что вы недовольны тем, как свекровь преподносит вас ребенку. Стойте на своем, пока мужчина не согласится решить вопрос так или иначе.

Уделяйте ребенку больше внимания