Практики, которые помогут полюбить свое тело

Научитесь принимать себя и свою внешность, и вы сразу почувствуете себя лучше, почувствуете себя увереннее и сильнее. "Рамблер" поделится полезными практиками по принятию своего тела.

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Многим женщинам трудно свою внешность — иногда дело в психологических моментах или изменениях, которые происходят с возрастом. Все дело в навязанных обществом стереотипах и тем стандартам красоты, до которого многие из нас многие пытаются дотянуться. Помочь с этим могут телесные практики, которые снимают "цензуру" тела и смещают фокус человека с проекций на то, что происходит в реальности.

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Зеркало

Для начала необходимо начать смотреть на себя в зеркало в нижнем белье и постараться уделять внимание тем частям себя, которые вам наоборот нравятся. Если таких нет, присмотреться внимательнее. Возможно, это линия плеч или интересный взгляд. Смотрите на себя каждый день с фокусом на ваших лучших сторонах, вы заметите, как внутреннее ощущение изменится со временем. Обычно люди с негативным установками зафиксированы на мыслях о собственных минусах.

Убеждения

Необходимо выписать как можно больше убеждений по теме лишнего веса, питания, тела и далее. Затем проверьте их на экологичность и соответствие реальности. Например, если вам кажется, что вся полезная еда невкусная, то стоит изучить новые рецепты пп-блюд. Если вы убеждены, что полных людей никто не любит, посмотрите на примеры успешных в личной жизни людей. А также хорошо бы поразмышлять, кто именно привнес эту установку в вашу жизнь. Возможно, вам комфортно в своем теле, но из-за того, что родители часто критиковали вас в детстве, вы смотрите на себя уже не своим, а чужим взглядом.

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