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1 час назад

Психологи назвали лучшее время для любования природой

Газета.Ruиещё 1

Ученые из Эксетерского университета доказали, что красивые восходы и закаты улучшают психику людей, а также впервые дали количественную оценку воздействия мимолетных природных явлений на людей. Исследование опубликовано в Journal of Environmental Psychology.

Психологи назвали лучшее время для любования природой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Несмотря на то что многие исследования подтверждают воздействие природы на психическое здоровье, в большинстве работ это воздействие оценивалось только в условиях безветренной погоды и при ясном небе. Поэтому мало известно о реальном влиянии изменений погоды на психику людей.

Чтобы восполнить этот пробел, ученые показывали искусственные изображения как городской, так и природной среды более чем 2500 участникам. Когда в этих сценах присутствовали такие элементы, как восход и закат, участники считали их значительно более красивыми, чем когда им показывали солнечную погоду или любое другое время дня (радугу или звездное небо).

Ученые предположили, что поощрение людей к наблюдению закаов и восходов солнца может улучшить их самочувствие и может быть использовано как часть природной терапии в психиатрии.

Психология,
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