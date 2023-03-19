Психолог поделилась способами противостоять травле на работе

Противостоять травле на работе можно прямо поговорив об этом с зачинщиком конфликта, обратившись к начальству с просьбой разрешить конфликт или за моральной поддержкой к друзьям и родственникам. Об этом рассказала психолог Татьяна Исраелян.

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«Чаще всего ситуация разрешается все-таки после разговора с начальством. Можно сделать аудио- или видеозапись того, как именно вас подвергают моббингу (травля на работе — прим. URA.RU). Скорее всего, ситуация разрешится в вашу пользу, поскольку начальник заинтересован в том, чтобы в коллективе царила благоприятная обстановка», — рассказала Исраелян «Известиям».

По ее словам, необходимо спокойно донести до руководителя проблему, привести убедительные аргументы и показать, что работнику неприятно работать в этом коллективе. Психолог отметила, что не стоит пытаться формировать оппозиционную группу, так как это приведет к усугублению ситуации и проблему будет решить еще сложнее.

Исраелян также предложила абстрагироваться от проблемы. По мнению психолога, обидчики потеряют интерес к конфликту, если увидят, что их действия не приносят ожидаемого результата. Кроме того, можно обратиться за моральной поддержкой к друзьям и родственникам.

Ранее екатеринбургский психолог Антон Кузнецов рассказал о влиянии родителей на возникновение буллинга среди детей. По его мнению, чтобы ребенок не стал жертвой буллинга, родителям надо вовремя заметить первые признаки травли: синяки, унижения, игнор, отсутствие друзей. Только в самом начале формирования негативного процесса есть возможность переломить ситуацию.