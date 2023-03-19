Психологи обнаружили положительный эффект от владения секс-куклами

Владельцы секс-кукол менее склонны к сексуальной агрессии по сравнению с людьми, у которых их нет, выяснили психологи из Ноттингемского университета. Они также считали женщин «непознаваемыми», мир опасным и имели более низкую сексуальную самооценку. Результаты исследования были опубликованы в журнале Sex Research.

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В рамках работы ученые опросили 158 владельцев секс-кукол из разных стран мира, а также 135 человек, у которых их нет. В ходе опроса были собраны демографические данные об участниках. Добровольцы также ответили на вопросы о том, почему они купили секс-куклу, какие сексуальные фантазии у них есть, и нет ли у них обиды на женщин. Участники также прошли оценку склонности к сексуальной агрессии, определение стиля привязанности и черт личности темной триады (психопатия, макиавеллизм и нарциссизм).

Как оказалось, наиболее частой причиной покупки секс-куклы была сексуальная неудовлетворенность. Владельцы секс-кукол были более склонны рассматривать женщин как нечто непонятное для них, а также как сексуальные объекты. При этом они имели более низкую склонность к сексуальной агрессии, чем члены контрольной группы. У них также была более низкая сексуальная самооценка.