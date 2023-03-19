Каким людям легче придумывать подставы для других

Ученые Сычуаньского педагогического университета установили, что люди с более выраженными темными чертами характера, как правило, обладают более злонамеренным творческим потенциалом. Исследование было опубликовано в The Journal of Intelligence.
Креативность – это способность создавать оригинальные вещи и придумывать новые идеи. Эта черта часто рассматривается в позитивном ключе, однако ученые отмечают, что у нее есть и темная сторона. Авторы назвали это злонамеренной креативностью – это способность находить новые и оригинальные способы намеренно причинить вред другим.
По словам членов команды, черты темной триады (психопатия, макиавеллизм и нарциссизм) могут являться предпосылками к такому виду креативности. Чтобы проверить теорию, авторы набрали более 200 добровольцев, которые прошли оценку черт темной триады. Добровольцы также выполнили задание, в котором им надо было придумать, как испортить жизнь тому или иному человеку в заданной ситуации.
Результаты показали, что студенты, отличившиеся в тесте оригинальностью, были более агрессивными и имели более ярко выраженные черты темной триады. Анализ также показал, что мужчины лучше придумывают оригинальные злонамеренные решения, чем женщины. Более молодые и более творческие студенты также разработали более вредные тактики.