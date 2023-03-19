Каким людям легче придумывать подставы для других

Ученые Сычуаньского педагогического университета установили, что люди с более выраженными темными чертами характера, как правило, обладают более злонамеренным творческим потенциалом. Исследование было опубликовано в The Journal of Intelligence.

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Креативность – это способность создавать оригинальные вещи и придумывать новые идеи. Эта черта часто рассматривается в позитивном ключе, однако ученые отмечают, что у нее есть и темная сторона. Авторы назвали это злонамеренной креативностью – это способность находить новые и оригинальные способы намеренно причинить вред другим.

По словам членов команды, черты темной триады (психопатия, макиавеллизм и нарциссизм) могут являться предпосылками к такому виду креативности. Чтобы проверить теорию, авторы набрали более 200 добровольцев, которые прошли оценку черт темной триады. Добровольцы также выполнили задание, в котором им надо было придумать, как испортить жизнь тому или иному человеку в заданной ситуации.