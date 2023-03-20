Психолог предупредила об опасности беспричинных приступов счастья

«Счастье, как и остальные эмоции, всегда предметно. То есть оно всегда имеет свою причину или повод. Беспричинное счастье, эйфория - это патологическое состояние, которое возникает у человека в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, а также при некоторых психических расстройствах. Счастье не должно становиться самоцелью. Состояние счастья - это индикатор того, что в моей жизни все хорошо, что я все делаю правильно, что живу в согласии со своими ценностями и убеждениями. Если все это есть, то счастье наступает само собой, если этого нет - нужно стремиться», - сказал Шляпников.