Психолог предупредила об опасности беспричинных приступов счастья

Приступы эйфории и счастья, наступившего без явной причины, могут быть признаками психического расстройства. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии личности и дифференциальной психологии Московского института психоанализа Владимир Шляпников.
«Счастье, как и остальные эмоции, всегда предметно. То есть оно всегда имеет свою причину или повод. Беспричинное счастье, эйфория - это патологическое состояние, которое возникает у человека в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, а также при некоторых психических расстройствах. Счастье не должно становиться самоцелью. Состояние счастья - это индикатор того, что в моей жизни все хорошо, что я все делаю правильно, что живу в согласии со своими ценностями и убеждениями. Если все это есть, то счастье наступает само собой, если этого нет - нужно стремиться», - сказал Шляпников.
Эксперт отметил, что добиться баланса поможет внимательное и осознанное отношение к себе.
«Например, у каждого человека есть свой список вещей, которых ему не хватает для полного счастья. С одной стороны, этот список побуждает нас действовать. С другой стороны, он мешает наслаждаться жизнью здесь и сейчас. Добиться баланса поможет внимательное и осознанное отношение к себе. Полезно время от времени задавать себе вопросы: «Что я сейчас чувствую?», «Почему я это чувствую?», «Что мешает мне быть счастливым здесь и сейчас?». Эта простая практика поможет осознать непродуктивные убеждения и заменить их на более продуктивные», - пояснил психолог.
Он также рекомендовал найти любимое занятие.
«У каждого оно будет свое. Для кого-то это рисование, а для кого-то - вышивание крестиком. Универсального рецепта счастья не существует. Нужно искать свой состав, не обращая внимания на чужие советы. Чтобы быть счастливым, нужно заниматься любимым делом, общаться с дорогими людьми. Если этого нет, то нужно искать. А погоня за эндорфинами - это как наркомания. Если совсем ничто не радует человека - это уже депрессия», - заключил Шляпников.
Международный день счастья отмечается 20 марта.