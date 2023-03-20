Секретный способ победить тревогу: как правильно вести дневник

Этот инструмент может заменить терапию.

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Ведение личного дневника у многих ассоциируется с юными романтичными девушками, которые прячут в тетрадь мысли и переживания о молодом человеке, в которого влюблены. Но современные психологи уверяют, что дневник может стать настоящей терапией. Этот инструмент поможет

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Справиться с тревожностью;

Проживать сильные эмоции;

Достигать новых целей.

Конечно, ведение дневника вряд ли полностью заменит психотерапию, особенно в тяжелых случаях. Однако этот способ может стать заменой популярной медитации, структурирует идеи и убережет от постоянного потока мыслей, которые крутятся в голове. Выберите способ, который подходит именно вам, и практикуйте его хотя бы два месяца, чтобы заметить перемены.

Утренние или вечерние страницы

Этот способ ведения дневника придумала жена Мартина Скорсезе. Он идеально подходит для тех, кто не может справиться с тревожностью и постоянно находится в стрессовой ситуации. Утренние или вечерние страницы основаны на связи эмоций и механического действия. Движения руки помогают физически прожить стресс, выплеснуть его на бумагу.

Для правильного ведения такого дневника необходимо соблюдать три правила:

Писать, не задумываясь, по крайней мере три страницы сразу после пробуждения или вечером перед сном. Просто выплескивайте мысли и эмоции, не задумываясь о форме. Они могут быть несвязными, хаотичными. Это не имеет никакого значения. Не перечитывать написанное, ни в этот день, ни в последующие. Утренние страницы созданы не для анализа действительности, а для избавления от тревожности и навязчивых мыслей. Не пропускать дни: даже если очень спешите или устали, найдите 20 минут для дневника. Только в этом случае вы заметите, что стали спокойнее и радостнее.

Дневник достижения цели

Если у вас есть большие планы, например, освоить новую профессию, переехать или приобрести недвижимость, поможет ведение специального дневника. Во-первых, этот инструмент избавит от навязчивых, хаотичных мыслей. Во-вторых, не даст почувствовать себя бездельницей, которая ничего не предпринимает для достижения мечты.

В такой дневник можно каждый день записывать маленькие шаги, которые приведут вас к цели. Даже если это новое слово на иностранном языке или отложенные в копилку 100 рублей — каждое минимальное действие имеет ценность.

Кроме того, в дневник можно записывать мысли и планы, деконструировать цель на шаги поменьше или вносить полезную информацию, которую надо запомнить.

Дневник благодарности

Современный мир заставляет нас постоянно пребывать в стрессе, чувствовать себя менее успешным на фоне глянцевой жизни в социальных сетях, корить за ошибки. При этом большинство людей не замечают собственных достижений и успехов, ведь критик в их голове значительно громче голоса, который поощряет.