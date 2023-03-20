Какие фразы используют в переписке токсичные люди

В интернет-переписке зачастую сложно понять интонацию. Однако психологи считают, что есть определенные фразы, которые указывают на токсичность и враждебность собеседника.
Компания Adobe, занимающаяся разработкой программного обеспечения, провела анализ электронных писем своих сотрудников и выявила пассивно-агрессивные фразы, пишет издание «Профиль». Среди них — «продолжая наше обсуждение», «не уверен, что вы видели мое последнее письмо», «выяснили что-то новое по моему вопросу?» и другие.
Психологи отмечают, что основной целью токсичного человека является выведение оппонента из себя. В этом случае пассивно-агрессивный собеседник считает, что добился успеха. При общении такого рода стоит сохранять спокойствие и стараться не злиться.