Какие фразы используют в переписке токсичные люди

В интернет-переписке зачастую сложно понять интонацию. Однако психологи считают, что есть определенные фразы, которые указывают на токсичность и враждебность собеседника.

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Компания Adobe, занимающаяся разработкой программного обеспечения, провела анализ электронных писем своих сотрудников и выявила пассивно-агрессивные фразы, пишет издание «Профиль». Среди них — «продолжая наше обсуждение», «не уверен, что вы видели мое последнее письмо», «выяснили что-то новое по моему вопросу?» и другие.