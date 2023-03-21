Лабковский объяснил, как отличить истинные желания от навязанных

Популярный психолог продолжает делиться в своем телеграм-канале полезными советами о том, как стать увереннее в себе и жить счастливее. На днях Михаил Лабковский затронул еще одну животрепещущую тему: как отличить истинные желания от навязанных? Социальные сети, реклама, окружение, стереотипы, модные тенденции и тому подобное — все это может сбить с намеченного пути и заставить думать не так, как вам самим хочется.

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Так происходит потому, что в большинстве семей родители мало времени уделяют личному выбору ребенка. Если ему не позволяют самому выбирать еду, одежду, игрушки, то он попросту не учится слушать себя.

«Некоторые люди просто боятся это делать. Им кажется, что, если их желания не совпадут с желаниями социума, они станут изгоями и белыми воронами. Дорогие, может быть, кто-то и посмотрит на вас косо, если вы начнете делать то, что вам хочется. Но и это часть жизни», — отметил автор книги «Хочу и буду».

Но психолог уверен: научиться слушать себя можно и в зрелом возрасте. Для этого достаточно соблюдать три правила. Во-первых, следует задавать себе вопросы:

«Спрашивайте себя: "я это хочу?", "я буду этим пользоваться или мне это нужно, потому что у соседки есть?". Вы будете удивлены, но многое из того, что вы делаете, вы на самом деле делать не хотите».

Во-вторых, людям, которые хотят научиться слушать себя, нужно как можно чаще опираться на логику.

«Если идею вам навязали, вы не сможете логически объяснить, в чем ее привлекательность лично для вас. У вас просто не хватит аргументов», — отметил Лабковский и добавил, что резкое изменение вкусов и ценностей — тоже признак того, что идея навязанная.

И в-третьих, необходимо стараться не быть как все. Как говорит психолог, мнение, которое не пользуется популярностью, необязательно неверное.