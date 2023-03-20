Столичный психолог рассказала о способах стать счастливее

20 марта отмечается Всемирный день счастья. Что может сделать каждый из нас, чтобы достичь этого состояния: простые рекомендации от специалиста Московской службы психологической помощи Марии Зайцевой.
Если мы счастливы, то не особенно задумываемся об этом, можем его даже не замечать. В случае, когда испытываем недовольство происходящим, это переживание зачастую становится главным объектом нашего внимания.
— С ощущением себя как несчастливого человека можно работать. Попробуйте начать со своих негативных мыслей – больше не пытаться их останавливать. Как бы странно это ни звучало, но тактика «я не должен думать об этом» работает не лучшим образом. Чем больше вы думаете о том, чтобы остановить поток таких мыслей, тем сильнее на них зацикливаетесь. Почему бы просто не позволить негативным мыслям побыть с вами. В конце концов, это вполне естественно, что они возникают, они есть у всех. Возможно, решение прислушаться к ним принесет определенную пользу, — отметила психолог.
Чтобы стать счастливее, специалисты Московской службы психологической помощи рекомендуют придерживаться нескольких простых, но очень действенных правил:
Не принимайте на веру все, что говорит ваш внутренний голос. Цель в том, чтобы из точки «я — неудачник» прийти в точку «у меня были взлеты и падения, но я очень старался на протяжении всей своей карьеры». Если возникает мысль, которая вас угнетает, задайте себе несколько вопросов: какие у этого есть аргументы, каковы доказательства обратного, я опираюсь на факты или собственные ощущения, могу ли я неверно интерпретировать ситуацию, как бы я смотрел на эту ситуацию, если бы она произошла с кем-то другим.
Такие вопросы помогут посмотреть на ситуацию под иным углом и, вероятно, понять (и даже почувствовать), что не все так ужасно, как рисовало до этого ваше воображение.
Когда критикуете себя, представьте, какой совет дали бы другу, так же жестоко рассуждающему о своих качествах или достижениях. Попробуйте последовать своему совету. И помните о том, как важно быть бережнее к себе.
Не зря говорят, движение — жизнь. Даже короткая прогулка порой заставляет почувствовать себя лучше, а занятия спортом или танцами дают дополнительную энергию. Такая активность добавляет радости и жизнелюбия.
Хотя бы иногда. Бывает непросто выбраться за город, но день, проведенный в лесу, парке или у озера, заряжает и помогает настроиться на спокойный, позитивный лад. Человек не был создан для каменных джунглей: проводя время на природе, мы находимся в естественной для нас среде, поэтому начинаем ощущать себя лучше, как физически, так и ментально.
Окружение влияет на нас сильнее, чем может казаться. Ученые выявили, что наиболее счастливыми люди себя ощущают рядом с теми, кто доволен жизнью.
Да, не каждый из нас рад ходить на свою работу, и, к сожалению, не все занимаются тем, что любят. Бывает и так, что человек не осознает, в чем его истинное призвание и какая у него могла бы быть работа мечты. Но если сконцентрироваться на том, какое предназначение несет выбранная на данный момент деятельность, можно открыть для себя новые смыслы. Задумайтесь о том, как ваш труд помогает людям: вы не всегда можете это увидеть, но вы запросто можете себе это представить.
Невозможно радоваться чему-то новому, если не научиться ценить то, что уже есть. Попробуйте начать благодарить себя за простые, рутинные дела, большие и маленькие ежедневные свершения, поступки.
Без баланса достичь ощущения счастья непросто. Представьте, если получилось добиться невероятных карьерных высот, но при этом совершенно не осталось места для отдыха, семьи и друзей, то вряд ли можно говорить о гармонии в жизни. В случае, когда одна сфера уступает другой, возникает дисбаланс, который будет мешать достижению счастья.
— Вы можете написать для себя свой рецепт счастья, каким бы он ни был. Главное, чтобы он работал именно в вашем случае. Прислушивайтесь к себе и своим желаниям, будьте к себе внимательны. Если самостоятельно путь к жизни мечты представляется сложным, вы всегда можете обратиться за профессиональной помощью к психологам, — добавила Мария Зайцева.