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Психолог объяснил, когда счастье может быть признаком психического отклонения

Счастьем с точки зрения психологии как науки является отсутствие отрицательных эмоций. Однако если у человека долгое время нет чувства грусти или несчастья, то это может быть признаком наличия психического отклонения, сообщает "Радио 1" со ссылкой на клинического психолога Михаила Хорса.

Когда счастье может быть признаком психического отклонения
© Москва 24

"Само слово "счастье" напоминает нам слово "сейчас". То есть человек сейчас в моменте не испытывает отрицательных эмоций, у него есть возможность обратить внимание на то, что сейчас в его жизни есть", – сказал эксперт.

По словам специалиста, нельзя находиться в состоянии счастья всегда. Если на протяжении длительного времени у человека не присутствует отрицательных эмоций, то у него могут быть психические отклонения.

"В последнее время есть еще такой тренд – нас призывают к абсолютному счастью. То есть у нас демонизируют отрицательные эмоции. Но по определению, если человек постоянно счастлив, он психически не здоров, потому что психически здоровый человек испытывает спектр эмоций", – объяснил Хорс.

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