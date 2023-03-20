Психологи объяснили, от чего зависит счастье

Сегодня, 20 марта, в мире отмечают День счастья. И для большинства россиян это весьма актуальный праздник. Согласно исследованию ВЦИОМ, 82% наших соотечественников считают себя счастливыми. Причем четверть опрошенных связывают это состояние со своей семьей. MIR24.TV поговорил с психологами и выяснил, от чего на самом деле зависит счастье и как научиться сохранять ощущение душевной гармонии надолго.

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«Счастье – сложное чувство, которое часто включает в себя эмоции радости, восторга, умиротворения, ощущение комфорта и единения с миром, – говорит психолог онлайн-платформы Грань.рф Юлия Кузнецова. – Часто человек может назвать себя счастливым, когда все его сферы жизни сбалансированы, а потенциальные вызовы судьбы требуют меньше ресурсов, для того чтобы им противостоять, чем у человека есть – то есть не вызывают хронического или очень сильного стресса».

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По словам психотерапевта Вячеслава Москвина, в психологии счастье определяется разными подходами и принципами. Как утверждает специалист, в этом вопросе ему близка теория основоположника позитивной психологии Мартина Селигмана, который вывел такую формулу: счастье = индивидуальный диапазон + внешние обстоятельства + волевой контроль.

«Под индивидуальным диапазоном подразумевается наша биологическая расположенность, которая стабильна на протяжении всей жизни и к которой мы возвращаемся после негативных событий нашей жизни. Данный аспект определяет наше счастье на 50%», – поясняет эксперт.

К внешним обстоятельствам Вячеслав Москвин относит семью, детей и карьеру. Он также добавляет, что от этих составляющих зависит 10% счастья.

Ключевым же моментом, определяющим 40% душевного благополучия, клинический психолог считает осознанные действия, которые человек выбирает для себя. Для работы над этим аспектом эксперт рекомендует развивать в себе чувство удовлетворенности и научиться выходить из «режима ожидания»:

«Часто мы живем жаждой получения чего-то. Карьера, деньги, семья и прочее. В голове создается паттерн: вот получу что-то и начну жить. А сейчас это ненастоящая жизнь, а тренировка, ожидание. Довольствоваться тем, что имеешь, не означает перестать достигать свои цели, это смещение фокуса на достижение в удовольствие».

Кроме того, психотерапевт советует всегда прорабатывать конфликтные ситуации.

«Межличностные конфликты – гнев, раздражение, обида и разочарование по отношению к другим – идут из наличия внутренних конфликтов. Внутренний же конфликт – это противоречие между убеждениями, желаниями, моральными побуждениями или чувствами, происходящими внутри человека. Для разрешения его важно научиться «договариваться с собой». Это означает создание согласованности внутреннего мира человека и снижение уровня противоречивых жизненных установок».

Третьим инструментом для развития осознанности Вячеслав Москвин называет принцип «Чтобы что». Это способность человека задавать себе данный вопрос и каждый раз получать на него полный ответ.

«Я живу, чтобы что? Хочу эту работу/достижение/что-то еще, чтобы что? Очень часто мы живем для других. Проживаем «жизнь для соседей». Здесь же необходимо стать «заказчиком» своей жизни и совершать достижения для себя, а не для обозрения других. Стать для себя «нормальным». Иначе мы рискуем попасть в когнитивное искажение, которое будет требовать наличие каких-то атрибутов, которые считаются внешними признаками успеха в обществе», – говорит специалист.

Над образом мышления рекомендует работать и клинический психолог Дарья Яушева. По ее мнению, способность видеть возможности вместо угроз, да и в целом доверять и любить других людей, тоже влияет на ощущение счастья. При этом эксперт выделяет три аспекта позитивного мышления: «Внимание – умение видеть ценность и красоту в обыденных вещах, интерпретация – способность замечать как негативные, так и позитивные стороны, память – ценить опыт вместо того, чтобы бесконечно размышлять об ошибках».

Подробнее об этом говорит психолог Юлия Кузнецова: «Вспомните момент, когда вы чувствовали себя счастливым: что тогда происходило, кто был рядом с вами, какие мысли, чувства и телесные ощущения к вам приходили. Это и есть счастье. Оживив его в памяти, вы наверняка можете чувствовать его и сейчас».