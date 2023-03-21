Внешние сигналы от окружающих, что вы привлекательнее, чем кажется

Далеко не всегда получается оценить себя объективно, каждый раз находятся аспекты, которые хочется в себе поправить. Тем не менее психологи приводят факты, которые говорят о вашей привлекательности в глазах других. Не верите? Мы докажем вместе со специалистами.
На самом деле, этот факт указывает на то, что вы действительно привлекательны. Вы спросите, почему же окружающие не спешат вами восхищаться? Психологи отвечают на этот вопрос по-разному — некоторые склоняются к версии, что человеку в принципе трудно отметить положительные качества другого, а другая половина экспертов полагает, что окружающие и так в курсе, что вы привлекательны, потому не спешат подпитывать ваше эго.
Еще один интересный момент, на который стоит обратить внимание в следующий раз, когда вы вступите с кем-то в диалог. Ученые пришли к выводу, что в случае, если нам нравится человек, мы не можем оторвать от него взгляд. Когда человек при разговоре с вами не может перестать смотреть вам в глаза — хороший знак! Вы вызываете сильные чувства у других. Возьмите на заметку.
Согласитесь, не каждый человек способен удержать внимание других людей во время долгой речи. А если рассказ не интересен аудитории, шансов, что слушатели что-то вынесут из вашего спича, почти нет. Привлекательные люди обладают способностью удерживать внимание аудитории даже если разговор не несет важной информации. На человека просто хочется смотреть и впитывать каждое его слово. И снова понаблюдайте за поведением людей в вашем окружении — сильная заинтересованность вашим рассказом, даже если он ни о чем, говорит о вашей привлекательности.