Что такое манипуляция чувством жалости и как распознать манипулятора

Психологические манипуляции – это неэтичный способ достигнуть желаемого в отношениях, будь то отношения с партнером, ребенком, родителями, работодателями, сотрудниками. Порой манипулируемый даже не догадывается, что является марионеткой, действия которой управляются кукловодом с помощью его чувства вины, страхов, неумения сказать «нет». Один из распространенных вариантов такого психологического воздействия – это манипуляция чувством жалости. MIR24.TV поговорил с психологом Натальей Панфиловой о том, как такие манипуляторы действуют в рабочем коллективе и как понять, действительно человек нуждается в помощи или он просто достигает корыстных целей?
«Наша русская культура очень жалостливая. На этом в 1990-е люди, которые ходили по вагонам метро и рассказывали, что попали в сложную жизненную ситуацию, зарабатывали на квартиры. До сих пор это очень хорошо работает: человек жалуется, что у него в семье особая ситуация, у него что-то со здоровьем и т.п. Эмоционально мы очень быстро в это включаемся, так можно человека «поймать» – он станет более лоялен к тому, что ты, например, вовремя не сдал отчет, предоставит какие-то преференции или даже увеличит жалованье», – рассказывает Наталья Панфилова.
Чтобы понять, действительно человеку плохо или он манипулирует окружающими, нужно приглядеться. Если жалобы без особых на то причин происходят постоянно – это повод задуматься.
«Нужно всегда понимать, что человек пытается сделать для того, чтобы выбраться из создавшейся ситуации. Например, на работе человек может постоянно жаловаться на долгий путь от дома. Но если ты нашел работу, где тебя устраивают условия, то ты будешь за нее держаться. Раз ты будешь держаться за работу, значит, ты найдешь себе какие-то компромиссы и перестанешь всем подряд жаловаться, как тебе тяжело. Тяжело – найди лучше, не можешь найти лучше – значит, перестань жаловаться. Иногда эти жалобы очень сильно преувеличены. Сложнее с жалобами по поводу здоровья – если видно, что человек стрессует, к примеру, из-за результатов анализов, его надо поддержать. А когда это нескончаемый процесс – у него что-то болит, что-то не получается, все кругом плохие, один он хороший, то здесь повод насторожиться», – отмечает психолог.
По словам Панфиловой, в психологии есть формулировка: «огромная вторичная выгода» – ее получает манипулятор от того, что он жалуется. Либо он хочет, чтобы кто-то выступил в роли бесплатного терапевта и таким образом превращает рабочее место в кабинет психологической разгрузки, либо добивается послаблений и «закрытых глаз» на плохо сделанный отчет, опоздания, прогулы и т.п.
«Все это для него может оказаться критичным, если его жалоб никто не услышит, – говорит психолог. – Люди так устроены, что им все время хочется найти обстоятельства либо другого человека, который тоже влияет на его оплошности. Разделить с кем-то ответственность за то, что в его жизни что-то не так происходит. Если присмотреться, иногда видно, что так оно и есть – он хочет обвинить в чем-то обстоятельства».
По словам Натальи Панфиловой, в любом случае, прежде чем сделать вывод, сначала нужно присмотреться – может быть, человек действительно нуждается в поддержке и помощи:
«Если же он просто профессионально вызывает жалость, чтобы ты за него сделал его работу или прикрыл перед начальником, или ты тот самый начальник, которому он голову морочит, то при ближайшем рассмотрении эти подозрения усиливаются либо развеиваются. Просто не нужно торопиться с выводами. Но с другой стороны, если оставить все это без внимания и верить на слово, то можно оказаться в какой-то дурацкой ситуации, о которой потом будет неприятно вспоминать. Доверяй, но проверяй – это формула известна давно, и она рабочая. Если ты один раз поймал человека на вранье, на том, что он пытался тобой манипулировать, и продолжаешь ему верить, тогда вопрос уже к тебе: зачем ты это делаешь?»
Однако, отмечает психолог, манипуляция чувством жалости может обернуться для манипулятора обратным эффектом: работодатель может использовать жалобы как крючок, на котором сотрудник будет «висеть» и беспрекословно делать все, что ему скажут. Таким образом тот, кто пытается манипулировать сочувствием, может оказаться жертвой встречной манипуляции.