Что такое манипуляция чувством жалости и как распознать манипулятора

«Если же он просто профессионально вызывает жалость, чтобы ты за него сделал его работу или прикрыл перед начальником, или ты тот самый начальник, которому он голову морочит, то при ближайшем рассмотрении эти подозрения усиливаются либо развеиваются. Просто не нужно торопиться с выводами. Но с другой стороны, если оставить все это без внимания и верить на слово, то можно оказаться в какой-то дурацкой ситуации, о которой потом будет неприятно вспоминать. Доверяй, но проверяй – это формула известна давно, и она рабочая. Если ты один раз поймал человека на вранье, на том, что он пытался тобой манипулировать, и продолжаешь ему верить, тогда вопрос уже к тебе: зачем ты это делаешь?»