8 привычек, которые помогут зарабатывать больше

Почему одни легко взбираются по карьерной лестнице, а другие годами ждут прибавки к зарплате? Проверьте, выработаны ли у вас эти восемь привычек, которые в долгосрочной перспективе обязательно помогут укрепить финансовое положение.

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Никогда не работать бесплатно

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Многие начинающие специалисты хватаются за любую возможность попробовать себя в деле. Недобросовестные заказчики или работодатели могут воспользоваться наивностью новичка и месяцами наживаться на его труде. Помните, что стажировка в идеале должна оплачиваться, особенно если вы выполняете реальные задачи наравне со штатными сотрудниками. Опытные специалисты по доброте душевной тоже могут быть склонны оказывать по знакомству бесплатные услуги. Говорить о хорошем заработке в таком случае не приходится. В следующий раз просите хотя бы минимальную оплату, а лучше заранее определите сумму, которая позволит вам работать без угрызений совести.

Повышать стоимость услуг

Стали замечать, что продукты давно подорожали, но уровень вашей зарплаты отличается завидным постоянством? Непорядок. Фрилансерам, конечно, проще — достаточно предупредить клиентов о небольшой индексации и работать дальше. На предприятии путь к повышению лежит через начальство. Объясните, что уровень зарплаты перестал соответствовать вашим потребностям по объективным причинам, а заодно поинтересуйтесь, какие есть варианты получать больше.

Вести бюджет

Привычка вести бюджет позволяет наглядно увидеть, на что уходят и откуда приходят деньги. А когда в голове есть общая картина, меньше соблазнов на импульсивные покупки. Вы начинаете мыслить стратегически и понимать, что доходы, как и расходы, зависят только от вас. Финансовая грамотность на пару с целеустремленностью обязательно поможет выйти на новый уровень дохода.

Вкладывать в повышение квалификации

Вне зависимости от профессии первоклассные специалисты всегда ценятся больше и занимают высокие должности. Привычка учиться, узнавать новое и внедрять тренды в своей сфере окупится успешной карьерой: кто больше знает, тот больше и получает. А если на вашем месте работы продвинутые кадры не ценятся, пришло время изучить рынок труда. Работать нужно там, где вас способны оценить по достоинству!

Откладывать на черный день

Привычка откладывать на черный день сама по себе не принесет вам желанного роста дохода. Но на практике наличие финансовой подушки безопасности существенно поможет в нелегком поиске места под солнцем. Понимание, что у вас есть запас средств к существованию, сыграет решающую роль на виражах судьбы: перейти на новую работу будет куда проще. Живете от зарплаты до зарплаты — едва ли решитесь использовать шанс изменить свою жизнь к лучшему.

Обновлять резюме

Стабильность и уверенность в завтрашнем дне — это хорошо. Но кто из попавших под сокращение сотрудников мог знать о том, что так произойдет? Поддерживать резюме в актуальном состоянии — не предательство компании, а признак ответственности. Кроме того, на сайтах по поиску работы можно указать свой актуальный статус и совсем не обязательно быть в активном поиске. Например, укажите, что «рассматриваете входящие предложения». Кто знает, вдруг конкуренты мечтают о таком сотруднике, как вы, и готовы предложить в два раза больше? В конце концов, офферы вас ни к чему не обязывают.

Говорить о работе

Будем откровенны: никто не любит людей, которые говорят только о работе часами напролет. Но и чересчур секретничать не стоит. Если знакомые в курсе сферы вашей деятельности, больше шансов, что вас при случае порекомендуют или обратятся к вам самостоятельно. Не обязательно утомлять приятелей скучными подробностями своего трудового дня, чтобы они знали вас как профи. Но если друзья едва догадываются о вашей профессии, считайте — шанс зарабатывать больше упущен.

Не делать чужую работу