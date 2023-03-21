Как справиться с трудной ситуацией и не сойти с ума

От сильного стресса человек может сломаться.

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В жизни каждого наступают переломные моменты. Не всегда просто справиться с потерей близкого или другими жизненными трудностями. От сильного стресса человек может сломаться.

О том, как помочь себе в сложный момент сайту-изданию «Страсти» рассказала причинный психолог Юлия Синютина.

Первая реакция — шок

После первой острой реакции наступает истерика. Не нужно пытаться сдерживать эмоции — выплесните их наружу.

«Истерика — это выплеск эмоций максимальной концентрации. После пережитого шока это необходимо. Не стоит себя сдерживать — выплескивайте эмоции, не нужно сдерживаться. Помните, если вы начнете сдерживать себя внешне, бомбы взорвутся внутри вас и разнесут вдребезги ваш внутренний мир, так что лучше вовремя выпустить боль наружу», — сказала психолог.

После эмоционального всплеска наступает фаза опустошения. В этот момент вы даже сможете поспать и проснуться в более спокойном состоянии. Однако, именно в этой стадии велик риск навязчивых идей и импульсивных реакций.

Как помочь себе?

Первое

Примите тот факт, что нежелательное событие уже случилось и вы не сможете на него повлиять. Вспомните формулу: «отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие». Чем быстрее вы примите ситуацию, тем будет лучше для всех и особенно для вас самих.

Второе

После стадии принятия дайте себе время на раздумья о случившемся. Не принимайте глобальных решений и не меняйте жизнь на 180 градусов. Подумайте, чем вы займете себя в ближайшие дни: мысли о дальней перспективе лучше отложить.

Третье

Продолжайте заниматься повседневными делами, занимайте ими время. Да, боль никуда не уйдет и будет возвращаться с периодичностью. Давайте выход своим эмоциям, плачьте, не держите боль в себе.