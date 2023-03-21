Особенность характера, которая позволяет быть счастливым

Исследователи проанализировали данные опросов, собранные с 2008 по 2019 год в Нидерландах. В течение 11 лет 9 110 голландев в возрасте от 16 до 95 лет на момент первого опроса отвечали на анкеты, оценивая свои личностные черты — открытость, добросовестность, экстраверсию, покладистость и эмоциональную стабильность — и удовлетворенность своей жизнью.

«Наши результаты показывают, что, несмотря на различия в жизненных проблемах и социальных ролях, черты личности влияют на нашу удовлетворенность жизнью, работой и социальными контактами в любом возрасте и почти не меняются со временем», — сказала Манон ван Шеппинген, доцент Тилбургского университета (Нидерланды), один из авторов исследования.

Если разделять сферы жизни, то об удовлетворенности карьерой чаще говорили люди, обладающие добросовестностью; о том, что им приносят радость семья и друзья, — люди с экстраверсией и покладистостью. И если характер человека все же менялся, то люди, которые становились более открытыми и эмоционально стабильными, со временем чаще говорили об удовлетворенности жизнью.