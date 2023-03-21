Как успокоиться, если у вас приступ тревоги

С приступом тревоги может быть справиться непросто. Но это вполне возможно если знать определённые правила.
Детройтский медицинский центр отмечает, что приступ тревоги представляет собой отрезок времени, в течение которого вы испытываете интенсивные симптомы тревоги. Особенно это касается страха. Длиться подобный приступ может от нескольких минут до нескольких недель.
По данным Harvard Health, типичные симптомы приступа тревоги - это одышка, головокружение, учащённое сердцебиение. Назвать проявление тревоги приступом можно, когда её признаки мешают повседневной жизни. На приступ тревоги могут указывать и такие симптомы, как нарастающее чувство страха либо беспокойства; ощущение, что вы задыхаетесь; экстремально сильная нервозность и беспокойство; потливость рук; тошнота и головокружение; паника из-за ощущения, что сейчас произойдёт что-то ужасное; чувство, будто у вас инсульт или сердечный приступ.
Тревогу можно ощущать и без приступа паники. Паническая атака - это когда внезапно и без видимой причины у вас возникает изнурительная и очень сильная тревога. В руководстве по психическим состояниям говорится, что паническая атака представляет собой период сильного страха, который появляется неожиданно и достигает максимальной силы в течение 10 минут.
Паническая атака включает в себя минимум четыре из следующих признаков: сильное, учащённое сердцебиение; потливость; дрожь или потряхивание; одышка либо ощущение удушья; боль или дискомфорт в груди; головокружение, предобморочное состояние либо обморок; ощущение нереальности происходящего или чувство оторванности от самого себя; страх смерти; боязнь потерять контроль над происходящим; покалывание либо онемение; жар или озноб.
Один из лучших методов при приступе тревоги или панической атаке - это замедление. Нужно замедлить своё дыхание, начать дышать глубже, замедлить скорость речи. Физиологические реакции со временем поможет вам контролировать медитация.
Согласно одному недавнему исследованию, всего 5-6 минут дыхательных упражнений и медитации в день снижают уровень паники и тревоги у людей. Более эффективной стратегией при этом является контроль дыхания.
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