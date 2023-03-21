Как облегчить жизнь старшекласснику

Жизнь подростков может показаться хорошей только тем, кто совсем забыл о том, что сам им когда-то был. Стремительно меняющееся тело, гормональная буря, поиски себя и своего пути - все это становится огромной нагрузкой для вчерашнего ребенка.

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Как помочь школьникам, вступившим в сложный возраст, "Рамблеру" рассказала эксперт - психотерапевт Вероника Сысоева.

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Подростку нужна помощь на постоянной основе в виде поддержки, понимания, любви, обсуждения важных для него вопросов и уверенности, что близкие на его стороне. Но, Вероника Сысоева, отдельно отмечает, что бывают «особые» моменты и жизненные ситуации, когда требуется больше внимания и использование альтернативных методов для решения сложных задач. Без адекватной помощи взрослых ребятам приходится нелегко либо ситуация усугубляется и вовсе выходит из-под контроля, предупреждает эксперт.

"Главное для родителей и учителей - выстроенные отношения с подростком заранее и на постоянной основе. В этом случае старшекласснику не нужно ничего скрывать, врать, закрываться от общения, а взрослым гадать на кофейной гуще, что происходит на самом деле - информация о проблемах, если они есть, является открытой".

Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Если не получилось выстроить доверительные отношения с подростком, быстро заполнить пропасть между друг другом не получится. На это потребуется время много усилий, причем работать над собой в первую очередь должны взрослые - родители и учителя.

"Когда взрослые работают над собой, решают свои важные вопросы с психотерапевтом, то состояние и поведение детей меняется на глазах в лучшую сторону даже без вмешательства в психику подростка. Своим неправильным поведением взрослые оказывают огромное влияние на проблемы у подростков, в большинстве случаев практически формируют их сами".

Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

В случае отсутствия открытости между взрослым и подростком, узнать о проблеме будет достаточно сложно и чаще всего это происходит случайно - через знакомых, учителей или нарушение границ подростка, например, поиск «улик» в вещах, телефоне или компьютере - все это только усугубляет все происходящее.

Вероника Сысоева описывает характерное поведение подростков, когда у них есть проблема:

замкнутость, минимальный контакт или его полное отсутствие,

раздражительность и грубость,

избегание разговоров,

ухудшение показателей в учебе, работе, спорте или любой другой деятельности,

грубое нарушение общепринятых правил и протестное поведение.

Если кажется, что серьезной ситуация нет, но тем не менее подросток ведет себя вышеописанным образом, значит проблема есть - это не выстроенные отношения.

"Нужно бить тревогу и как можно скорее это исправлять, а не дожидаться, когда появятся более неприятные последствия и будет пройдена точка невозврата".

Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Если подросток закрывается, молчит и на все вопросы коротко и даже грубо отвечает "нормально", это значит, что помощь нужна. В случае, когда тинейджер не готов обсуждать проблему, следует действовать через соответствующих специалистов.

Вот какой план действий предлагает Вероника Сысоева:

Помочь найти и выбрать врача или психолога, но помнить, что выбор остается за подростком.

Поддержать, проявить заботу и понимание без критики и нарушения границ.

Объяснить, что вы любите и тепло относитесь к подростку независимо от жизненных обстоятельств, его поведения и прочих моментов.

Сообщить, что беседа с врачом или психологом, как родителей, так и самого старшеклассника о проблеме будет осуществляться только в присутствии и с согласия подростка, как это положено по законодательству, либо этого не произойдет вовсе.

Обратиться самостоятельно к психотерапевту, чтобы отказаться от нерабочих сценариев в общении с детьми и суметь выстроить доверительные отношения в будущем.

Если вы узнали о том, что ребенок курит, употребляет алкоголь или наркотики, действовать нужно по тому же плану.