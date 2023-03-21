Как облегчить жизнь старшекласснику

Жизнь подростков может показаться хорошей только тем, кто совсем забыл о том, что сам им когда-то был. Стремительно меняющееся тело, гормональная буря, поиски себя и своего пути - все это становится огромной нагрузкой для вчерашнего ребенка.
Как помочь школьникам, вступившим в сложный возраст, "Рамблеру" рассказала эксперт - психотерапевт Вероника Сысоева.
Подростку нужна помощь на постоянной основе в виде поддержки, понимания, любви, обсуждения важных для него вопросов и уверенности, что близкие на его стороне. Но, Вероника Сысоева, отдельно отмечает, что бывают «особые» моменты и жизненные ситуации, когда требуется больше внимания и использование альтернативных методов для решения сложных задач. Без адекватной помощи взрослых ребятам приходится нелегко либо ситуация усугубляется и вовсе выходит из-под контроля, предупреждает эксперт.
Если не получилось выстроить доверительные отношения с подростком, быстро заполнить пропасть между друг другом не получится. На это потребуется время много усилий, причем работать над собой в первую очередь должны взрослые - родители и учителя.
В случае отсутствия открытости между взрослым и подростком, узнать о проблеме будет достаточно сложно и чаще всего это происходит случайно - через знакомых, учителей или нарушение границ подростка, например, поиск «улик» в вещах, телефоне или компьютере - все это только усугубляет все происходящее.
Вероника Сысоева описывает характерное поведение подростков, когда у них есть проблема:
Если кажется, что серьезной ситуация нет, но тем не менее подросток ведет себя вышеописанным образом, значит проблема есть - это не выстроенные отношения.
Если подросток закрывается, молчит и на все вопросы коротко и даже грубо отвечает "нормально", это значит, что помощь нужна. В случае, когда тинейджер не готов обсуждать проблему, следует действовать через соответствующих специалистов.
Вот какой план действий предлагает Вероника Сысоева:
Если вы узнали о том, что ребенок курит, употребляет алкоголь или наркотики, действовать нужно по тому же плану.