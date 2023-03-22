Эмоциональные качели в отношениях: что такое и как избавиться

В романтических отношениях каждый хочет ощущать комфорт, безопасность и доверие.

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Хотя бывает и так, что идиллия в паре резко сменяется ссорами, агрессией, обвинениями. Потом партнеры мирятся, и все продолжается как ни в чем не бывало, даже если одному из них хуже.

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Такое явление в отношениях называют эмоциональными качелями. «Лента.ру» разбиралась, чем опасны переходы от любви до ненависти и обратно и как с ними бороться.

Что такое эмоциональные качели?

Эмоциональные качели представляют собой резкую перемену эмоций, переключение из одного состояния в другое. На это могут влиять как внешние, так и внутренние факторы.

Что вызывает эмоциональные качели?

1. Психические заболевания, в связи с которыми человек не может контролировать свои эмоции.

2. Сбой работы щитовидной железы.

3. Нарушение работы надпочечников, которые отвечают за выработку гормонов адаптации (например, кортизола или адреналина).

4. Конфликты в детстве, проблемные отношения с родителями и сверстниками, которые могут привести к тому, что драмы и ссоры нужны будут человеку во взрослой жизни.

5. Психологические проблемы, кризисы и длительные стрессовые состояния.

Эмоциональные качели в отношениях — один из способов манипуляции. Такую технику еще называют «приближение — отдаление».

В отношениях с эмоциональными качелями один из партнеров постоянно чередует теплое отношение и отчуждение в отношении другого. Это действительно похоже на катание на качелях, когда мы сначала поднимаемся вверх, а затем опускаемся вниз.

«В этом случае наши эмоции сначала стремглав летят вверх, а потом стремительно падают вниз. И этот момент крайне болезненный не только из-за интенсивности отрицательных чувств, но и из-за этого контраста. Ведь только что все было так хорошо», — объясняет клинический психолог Тамара Андриянова.

Такой прием часто нарциссы, пикаперы и абьюзеры, а также люди, у которых есть психические расстройства, из-за которых они неспособны выстраивать отношения иначе.

Попадают в ловушку, как правило, люди с низкой самооценкой — они и так считают себя плохими, недостойными любви и тепла, и поэтому манипуляторам легко расположить их к себе

Ситуация с эмоциональными качелями чаще всего циклична. Сначала манипуляторы могут писать приятные сообщения, постоянно звонить, делать комплименты, дарить цветы, подарки, восхищаться и повторять, как же им повезло с партнером или партнершей, — в общем, делать все, чтобы у жертвы создалось впечатление, что в ней заинтересованы, чтобы у нее сформировалась привязанность. Такой период в нездоровых отношениях принято называть «медовый месяц». После него ситуация резко меняется на противоположную. Например, партнер, который звонил по 15 раз в день, может пропасть на неделю, игнорировать эсэмэс и звонки или вести себя отстраненно иными способами.

И, скорее всего, жертва в отношениях с манипулятором будет искать причину в себе — она будет думать, что же она сделала не так, чем расстроила партнера, и переживать, что отношения, в которых ей было хорошо, закончатся из-за какой-то глупой ошибки с ее стороны. Но манипулятор резко вернется к ней так, будто ничего не случилось, и начнется новый «медовый месяц». Тогда жертва снова счастлива — ведь она только что очень сильно переживала, а на контрасте положительные эмоции от близости ощущаются сильнее.

Однако стоит жертве снова расслабиться, манипулятор может снова резко исчезнуть или отстраниться либо найти повод для обвинения. И жертва снова начинает искать проблему в себе, извиняться, пытаться загладить вину. Когда манипулятор снова проявляет благосклонность, жертва может начать чувствовать к нему благодарность, постепенно у нее может сформироваться зависимость.

Обычно люди попадают в такие отношения из-за непонимания своих эмоций и их причин — им кажется, что эмоции партнера более существенны, а свои они подвергают сомнению. Еще жертвы манипуляторов могут иметь завышенные ожидания к партнеру, приписывая ему качества, которыми он не обладает.

Как создаются эмоциональные качели?

У манипуляторов есть разные приемы для управления другими людьми. Вот некоторые из признаков эмоциональных качелей.

1. Давление на самооценку. Если у человека низкий уровень любви к себе, им проще манипулировать. Такому человеку достаточно услышать фразу манипулятора «ты без меня не справишься», чтобы подумать, что он действительно не сможет ничего сделать, поверить в эту мысль.

2. Давление на страхи и больные места. Манипулятор знает, что жертва боится одиночества — это дает ему возможность запугивать ее разрывом отношений за любую оплошность с ее стороны. Или он знает, что у жертвы есть комплексы по поводу внешности, — тогда он может сказать, что кроме него жертву никто не полюбит из-за лишнего веса, к примеру. Это тоже заставит держаться за отношения из страха одиночества и отторжения.

3. Обесценивание эмоций. Манипулятор часто говорит жертве, что ее эмоции и переживания — пустяк, что в них нет ничего значимого. А если она расстроена из-за ссоры с ним или повышения голоса — то она сама виновата, заслужила такое отношение. Одновременно с этим негативные эмоции жертвы недопустимы — они встретят еще большее раздражение.

4. Ложные надежды. Манипулятор будет много намекать или обещать, дарить надежду на светлое будущее, но делать будет мало или вообще ничего. А надежда уже есть — значит, за эти отношения будут держаться.

5. Давление на чувство вины и выставление жертвой себя. Жертва будет причиной многих — если не большинства — бед манипулятора, или же будет виновата в том, что отношения стали холоднее. Избавиться от этого чувства очень сложно.

Почему люди в отношениях манипулируют?

Очень часто люди делают это неосознанно, отношения с эмоциональными качелями становятся для них просто игрой. Одновременно они могут и не задумываться о чувствах партнера — сами манипуляторы, инициируя расставание, особо не страдают.

Порой у такого поведения есть причины.

1. Нарциссизм. Нарциссы наслаждаются осознанием своей важности для другого человека, но при этом им все равно, что партнер страдает, — он попросту не задумывается о его эмоциях. При этом нарцисс может быть счастлив, когда партнер радуется очередной «оттепели» в отношениях.

2. Желание «прогнуть» партнера. Это цель большинства манипуляций — чтобы партнер стал податливым. А как мы уже знаем, жертва боится потерять эти отношения и поддается.

3. Стремление к вседозволенности. Манипулятор заставляет жертву ощущать вину, чтобы делать все, что ему захочется, — человек, считающий себя корнем всех бед, будет его за это прощать.

4. Намеренное поведение. Иногда таким методом пользуются пикаперы, чтобы провести с женщиной ночь или небольшой отрезок времени, — они не ищут серьезные отношения.

5. Желание самоутвердиться. Иногда манипуляции, а именно ощущение, что можно на кого-то воздействовать, повышают самооценку.

Часто манипуляторы сами страдают от проблем с самооценкой и не ощущают свою значимость — такие люди сами переживают, что могут попасть в эмоциональную зависимость от партнера или получить психологическую травму либо думать, что партнер сам их бросит. Такие методы внушают людям уверенность, что они смогут делать все, что угодно, понимание, что в них нуждаются.

Важно понимать, что манипуляторами в отношениях могут быть и мужчины, и женщины, но эмоциональная зависимость опаснее для женщин, поскольку за ней нередко следует насилие в разных формах — эмоциональное, сексуальное, физическое или финансовое.

Чем опасны эмоциональные качели?

Подобные перепады очень сильно влияют на психическое здоровье и личность человека. Жертва манипулятора может потерять связь с окружающими, у нее снижается работоспособность, а остатки сил тратятся на удовлетворение желаний партнера. Порой такие отношения грозят депрессией, психозами и даже развитием суицидальных наклонностей.

Дело в том, что такие отношения влияют на нас на гормональном уровне, объясняет психолог Валерия Юсупова.

Отношения с перепадами вызывают у человека зависимость от позитивных эмоций, считает клинический психолог Тамара Андриянова.

«Первый полет качелей вверх действует на нашу психику подобно наркотическому приходу. Головной мозг продуцирует вещества, которые являются нашими внутренними наркотиками. Нам хорошо! Нас хвалят! Нами восхищаются! Нас видят и замечают! Мы важны! И потом подобно наркоману человек хочет вновь испытать это ни с чем не сравнимое счастье. И вновь приходит к поставщику этого наркотика, то есть к манипулятору», — говорит она.

Из этого вытекают и другие последствия. Так как подобные отношения цикличны, и после негатива снова наступает подъем, жертва может оставаться в таких отношениях, так как будет помнить о счастливых моментах, захочет их вернуть. Но со временем «медовый месяц» начнет сокращаться.

Еще одна опасность подобных отношений, по словам Андрияновой, заключается в том, что после них человеку уже не так нужны здоровые отношения — в них будет скучно и предсказуемо. Поэтому жертвы подобных отношений с высокой вероятностью даже после расставания найдут себе еще одни «качели», чтобы снова кататься верх и вниз.

Как бороться с эмоциональными качелями?

Как мы уже говорили, не всегда люди устраивают партнерам качели осознанно — возможно, для начала стоит попытаться поговорить с человеком. Тем более такое поведение могут проявлять люди с расстройствами психики — надо понять, не нужна ли партнеру помощь специалиста, предложить ему обратиться к врачу. Может быть, квалифицированная помощь и ваша поддержка помогут сделать отношения теплыми и доверительными.

Однако важно понимать, что манипулятор может сделать вид или сказать, что все осознал, но затем цикл повторится. Поэтому вот несколько способов разобраться в своих чувствах и оценить ваши отношения.

1. Поймите, как вы чувствуете себя в этих отношениях, комфортно ли вам? Можете ли вы доверять партнеру? Если вам плохо, то спросите себя, почему вы до сих пор из них не вышли.

2. Запомните, что в здоровых отношениях партнеры взаимно уважают личности и интересы друг друга, у них нет необходимости переживать, что они могут обидеть друг друга неудачным словом, в таких отношениях все понятно и логично.

3. Обратите внимание, не чувствуете ли вы себя постоянно виноватым, неидеальным, хуже других или недостойным чего-то, не надо ли вам «дотягиваться» до партнера.

4. Улучшайте свою самооценку, повышайте свою любовь к себе — это поможет вам меньше поддаваться манипуляциям и легче их распознавать.

Если вы понимаете, что в ваших отношениях нет никаких прогнозов на улучшение, — надо уходить, обрывать связи и делать все, чтобы не поддаться на очередную манипуляцию. Но разорвать такие отношения достаточно сложно: будьте готовы, что манипулятор не захочет разрывать эти отношения и будет снова вести себя так, чтобы вернуть вашу привязанность. Но не стоит рассчитывать, что ваша нежность и забота изменят партнера — он продолжит свои манипуляции, как только поймет, что вы никуда не уходите.

Вот что Светлана Вишнякова для избавления от эмоциональных качелей.

1. Осознайте свою проблему и признайте, что вы в отношениях с манипулятором.

2. Внимательно отслеживайте свои эмоции, проживайте их. Это поможет не верить манипулятору, когда он говорит, что ваши чувства пустяковы или ложны.

3. Задайте себе вопросы: почему я позволяю такое обращение с собой? Почему я чувствую страх и вину, а не логичную злость? Почему я терплю, а не высказываю возмущение?

4. Устанавливайте границы. Обозначьте пространство, куда нет доступа даже самым близким людям. Когда партнер перейдет эту грань — скажите ему об этом.

Помимо этого, стоит провести борьбу со страхами — избавиться от мысли, что этот манипулятивный партнер — единственный, а с расставанием ваша жизнь рухнет.

Полезным будет избавиться от комплекса жертвы — перестать винить себя во всем происходящем, а также научиться выражать эмоции, а не копить их.

Если же вы понимаете, что не можете выйти из таких отношений самостоятельно, то стоит обратиться к специалисту — психологу или психотерапевту. Он поможет не только справиться с последствиями, но и научит, как снова не попасться на удочку манипуляторов снова.

Что делать, если эмоциональные качели устраиваю я?

Во-первых, надо понять, манипулятор ли вы. У такого поведения есть несколько признаков.

1. Вы пытаетесь влиять на чувства людей, чтобы получить желаемое.

2. Вы умышленно трактуете информацию недостоверно, скрываете ее, переиначиваете смысл, отказываетесь от своих слов.

3. Вы отказываете партнеру в чем-то, пока он что-то не сделает для вас (например, отказываетесь говорить с ним, пока он не извинится).

4. Вы не говорите о своих эмоциях напрямую — вместо честного разговора о чувствах вам больше нравится молчать или изъясняться намеками. При этом вы не учитываете, что партнер может не знать, что вам плохо, тогда как ваше терпение быстро заканчивается, и вы выплескиваете на него весь негатив.

5. Вы помогаете, чтобы получить что-то взамен, а если не получаете, то злитесь и считаете, что ваш поступок не оценили.

Стремление манипулировать другими людьми можно прекратить или хотя бы минимизировать. Для начала надо разобраться, почему вы так себя ведете. У такого поведения есть несколько причин.

1. Отношения в семье. Родители учат нас не только ходить, есть, одеваться — они также показывают нам, как взаимодействовать с окружающими. Если мама и папа применяли к ребенку манипуляции, не уважали его границы и потребности, риски, что он вырастет таким же, весьма высоки.

2. Травмы в прошлом. Какие-то события, повлекшие эмоциональные потрясения, могли нарушить внутренний баланс не только в отношениях с собой, но и с окружающими.

3. Низкий эмоциональный интеллект. В таком случае человек просто не может понять, что чувствуют другие люди, и не осознает, что нарушает их границы.

4. Страх быть откровенным. Иногда человеку кажется, что быть честным попросту опасно, ведь из-за этого он станет уязвим и им воспользуются. Порой честность кажется неэффективным методом — будто если быть откровенным, тебя не воспримут всерьез.

Чтобы изменить свое поведение, стоит изучить его — попытаться понять, где, как и зачем вы совершаете манипуляции. Затем постарайтесь представить, как можно было в такой же ситуации повести себя иначе — без манипуляций. Если вы думаете, что в конкретной ситуации у вас не было иного решения, то спросите себя, почему? А что изменилось бы, если бы вы поступили иначе?