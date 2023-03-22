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58 минут назад

Как вести себя при конфликтах с неуравновешенными людьми

РИА "ФедералПресс"

При столкновении с эмоционально неуравновешенным или психически нездоровым человеком важно помнить простое правило: чем громче он говорит, тем тише говорим мы. Именно тихий голос успокаивает и заставляет вторую сторону сбавить тон. Подробнее об этом в беседе с «ФедералПресс» рассказала психолог Наталья Наумова.

Как вести себя при конфликтах с неуравновешенными людьми
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Когда человек кричит, лучше всего перейти на шепот. Тогда ему придется прислушиваться и перестраиваться под наш ритм. Если мы внутренне будем излучать спокойствие и доброжелательность, то вторая сторона тоже начнет испытывать к нам какие-то хорошие чувства, по-другому относиться», – пояснила эксперт.

В конфликтной ситуации очень важно не отвечать агрессией на агрессию. Стоит разговаривать спокойно, четко, медленно, дополнила Наумова.

Если неуравновешенный человек встретился на улице, с ним нужно взаимодействовать по-доброму. Зачастую тот, кто грубит, ждет, что ему ответят аналогично. С такими стоит говорить на языке классиков – спокойно и воспитанно. Например: «Извините, давайте отложим наш разговор». Это заставит конфликтную сторону задуматься.

«Получив доброжелательный ответ, человек начинает сожалеть о том, что не разобрался в ситуации и нагрубил. Как правило, он замирает, останавливается, задумывается. Это позволяет выйти из конфликта», – сказала психолог.

При столкновении с родственником важно ничего не доказывать. Лучше помочь близкому человеку обратиться к специалисту. Психиатр должен прописать ему успокаивающие препараты для стабилизации. Главное – на грубость никогда не отвечать грубостью, заключила собеседница.

Психология,Наталья Наумова,
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